Fiica lui Bill Gates, Phoebe Gates, strânge 30 de milioane de dolari pentru un startup AI, în timp ce tatăl său o susține lucrând în echipa de suport clienți

Phoebe Gates, fiica cofondatorului Microsoft Bill Gates, a strâns 30 de milioane de dolari pentru startupul ei de shopping bazat pe inteligență artificială (AI), Phia, ridicând evaluarea companiei la 180 de milioane de dolari la doar câteva luni după prima rundă de finanțare, scrie India Today.

În ciuda numelui puternic din spatele ei, Bill Gates nu a investit capital, în schimb, s-a oferit voluntar ca stagiar în departamentul de suport clienți pentru a ajuta la lansare, spunând că cel mai bun mod de a înțelege un produs este „să mergi direct la cei care îl folosesc”.

O idee dintr-un cămin universitar devine un instrument AI în rapidă ascensiune

Phia a fost cofondată de Phoebe Gates și antreprenoarea Sophia Kianni pe vremea când locuiau într-un cămin al Universității Stanford, unde Phoebe studia biologia umană și avea ca specializare secundară studiile africane, până în 2024.

Inițial, cele două au luat în considerare un concept de „tampon inteligent”, dar ulterior au decis să se concentreze pe problema haosului din shoppingul online.

Extensia de browser și aplicația mobilă Phia folosesc AI pentru a analiza mii de magazine, a compara prețuri, a găsi opțiuni second-hand și a evidenția variante sustenabile.

Platforma a atras deja 750.000 de utilizatori în opt luni, devenind unul dintre cele mai rapide instrumente în creștere din domeniu.

Investitori celebri susțin evaluarea de 180 milioane de dolari

Noua rundă de finanțare a atras nume importante precum Hailey Bieber, Kris Jenner, Sheryl Sandberg și Sara Blakely, fondatoarea Spanx.

Investitori instituționali de top, Notable Capital, Kleiner Perkins și Khosla Ventures, completează lista, consolidând poziția Phia în zona fashion-tech și AI.

Rolul neobișnuit al lui Bill Gates: mentor, tester și susținător public

Deși nu a investit capital, Bill Gates a amplificat vizibilitatea startupului prin implicarea sa publică și testarea directă a produsului.

Phoebe Gates a subliniat că feedbackul utilizatorilor rămâne esențial pentru misiunea Phia, în timp ce compania își extinde capabilitățile AI și prezența pe piață.