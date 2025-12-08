Un studiu arată că lumina albastră influențează creierul adulților tineri, dar nu și pe cel al adolescenților

Un nou studiu publicat în Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms arată că lumina albastră poate influența direct reactivitatea de bază a creierului, amplificând excitabilitatea corticală la adulții tineri, în timp ce la adolescenți acest efect este practic absent, conform PsyPost.

Constatările evidențiază o relație complexă și neliniară între expunerea la lumină și funcția neurală, sugerând că vârsta joacă un rol esențial în modul în care creierul reacționează la lumina din mediu.

Lumina albastră crește excitabilitatea corticală doar la niveluri moderate

Cercetătorii au descoperit că expunerea adulților tineri la lumină albastră de intensitate moderată a produs o creștere semnificativă a excitabilității corticale comparativ cu lumina portocalie, chiar dacă cele două păreau la fel de luminoase.

Totuși, lumina albastră de intensitate mai mare nu a amplificat acest efect și a indicat, dimpotrivă, o tendință de reducere a excitabilității, sugerând un model în formă de U inversat, asociat performanței cognitive optime.

Adolescenții nu prezintă modificări detectabile între condițiile de lumină

În contrast, adolescenții nu au prezentat modificări semnificative ale excitabilității corticale în niciuna dintre cele trei condiții de lumină testate.

Cercetătorii susțin că factori precum lentilele mai clare, pupilele mai mari și ritmurile circadiene aflate în schimbare pot influența sensibilitatea lor la lumină, subliniind necesitatea unor recomandări adaptate vârstei.

Reactivitatea neurală prezice performanța comportamentală

În ciuda diferențelor fiziologice, atât adulții tineri, cât și adolescenții au prezentat o corelație puternică între excitabilitatea corticală și performanța într-o sarcină de vigilență ce necesita atenție susținută.

Nivelurile mai ridicate de excitabilitate au prezis constant o performanță mai bună, indiferent de tipul de lumină.

Implicații și direcții viitoare de cercetare

Studiul sugerează că lumina albastră poate influența direct reactivitatea neurală în timpul zilei, însă beneficiile depind de intensitate, iar expunerea excesivă ar putea reduce excitabilitatea.

Autorii subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare privind influența momentului din zi, a unor game mai largi de intensități și a diferențelor de sensibilitate între etapele de dezvoltare.