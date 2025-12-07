„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte

Lacul Ohrid, situat pe frontiera muntoasă dintre Macedonia de Nord și Albania, a fost descris drept „cel mai frumos loc de pe Pământ” de utilizatorul Tripadvisor mani_kalai.

Unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, Ohrid oferă priveliști uimitoare, excursii cu barca și localnici prietenoși.

Prețuri de 35-60 de euro pe noapte

Costul mediu pentru o cameră dublă în Ohrid este de aproximativ 60 de euro pe noapte, potrivit unui site care compară prețuri, citat de Express.

Există cazări disponibile de la doar 35 de euro pe noapte – mult mai ieftin decât destinațiile populare din Europa.

Skopje și Canioanele Matka – bijuterii ascunse

La trei ore de Lacul Ohrid se află capitala Skopje, locul de naștere al Maicii Tereza. Orașul oferă un vechi bazar plin de viață, cu străzi pietruite și atmosferă vibrantă, unde vizitatorii pot savura rakia alături de localnici.

Podul istoric Stone Bridge traversează râul, conectând vechiul bazar de piața principală și legând partea veche de cea nouă a orașului.

La doar 45 de minute de autobuz de la Skopje (aproximativ 0,60 euro pe sens) se află magnificul Canion Matka, cu lacul său spectaculos, mănăstiri și peșteri.

Peștera Vrelo este considerată printre cele mai adânci din Europa, posibil chiar din lume, iar lacul oferă oportunități excelente pentru sporturi nautice și excursii cu barca.

Această fostă națiune iugoslavă situată în centrul Balcanilor merită vizitată înainte ca masele de turiști să descopere splendoarea sa naturală excepțională, avertizează experții în călătorii.