Semnal pentru inflație: Industria începe anul cu scumpiri. Energia, principalul motor al creșterilor

Prețurile la poarta fabricii au crescut în ianuarie 2026 cu 2,2% față de luna decembrie și sunt mai mari cu 7,8% comparativ cu ianuarie 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică.

Energia, în fruntea scumpirilor

Scumpirile au fost mai accentuate pe piața internă decât la export. Pentru piața din România, creșterea anuală a fost de 9,31%, în timp ce pentru piața externă avansul a fost de 4,12%, iar asta arată că presiunea costurilor se vede mai ales în economia locală.

Cea mai mare scumpire s-a înregistrat în industria energetică. Pe ansamblu, prețurile din acest sector sunt cu 14,3% mai mari decât în urmă cu un an. Dacă ne uităm strict la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, creșterea ajunge la 19,38% față de ianuarie 2025. Practic, energia a fost motorul principal al scumpirilor din industrie.

Creșterile se văd și de la o lună la alta. În sectorul energetic, avansul lunar a depășit 5% în ianuarie. În industria prelucrătoare – care include majoritatea fabricilor din România – creșterea față de luna precedentă a fost de 0,47%, semn că presiunile vin atât din costurile cu energia, cât și din lanțurile de producție.

Creșteri mai temperate

Majorările sunt mai temperate în restul sectoarelor. Industria bunurilor intermediare – materiale și produse folosite în alte procese de producție – a crescut cu 5,2% față de anul trecut. Bunurile de uz curent au urcat cu 5,19%, cele de capital cu 3,89%, iar bunurile de folosință îndelungată cu 3,47%.

Cărbunele și apa, mai scumpe

Există însă și domenii unde prețurile au scăzut. La extracția petrolului brut și a gazelor naturale se înregistrează un minus de 4,65% față de ianuarie 2025, iar la fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului scăderea este de 12,46%. Industria extractivă, per total, este ușor sub nivelul de anul trecut.

În schimb, prețurile din sectorul extracției cărbunelui au crescut cu peste 12%, semn că prețurile la resursele energetice sunt instabile.

Alte creșteri notabile apar la distribuția apei și salubritate, unde prețurile sunt mai mari cu aproape 13%, dar și în sectoare precum fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice sau industria mobilei.

Semnal pentru inflație

Nu toate sectoarele au mers însă în aceeași direcție. Există și domenii unde prețurile au scăzut față de anul trecut. În sectorul prelucrării țițeiului, scăderea a fost de 12,46%, iar la extracția petrolului brut și a gazelor naturale minusul este de 4,65%. Per total, industria extractivă este ușor sub nivelul din ianuarie 2025. Aceste evoluții arată că, în timp ce energia electrică și termică s-a scumpit puternic, zona petrolului a avut o evoluție diferită.

Creșterile din ianuarie sunt importante pentru că prețurile din industrie sunt adesea un indicator timpuriu pentru inflație. Atunci când energia și materiile prime se scumpesc la nivelul producătorilor, costurile pot fi transferate treptat în prețurile finale plătite de populație. Dacă tendința se menține și în lunile următoare, presiunea asupra prețurilor din magazine ar putea continua.