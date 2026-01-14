Prima pagină » Economic » INS: Energia electrică s-a scumpit cu peste 60% în ultimul an

Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%, arată datele publicate miercuri de INS. Energia electrică s-a scumpit cu peste 60%.
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 10:20, Economic

Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%.

Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni a fost 7,3%.

Energia electrică, plus de 60%

INS arată că rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Datele arată că, față de decembrie 2024, pâinea s-a scumpit cu 10,09%, fructele proaspete cu 15,19%, uleiul cu 10,51%, laptele de vacă cu 10,96%, iar cafeaua cu 23,94%.

Produsele nealimentare s-au scumpit față de decembrie 2024 cu peste 10%.

Energia electrică s-a scumpit cu 60,91%, iar cea termică cu 18,8%.

Cu 24,4% s-a scumpit transportul pe calea ferată și cu 18,37% cel aerian.

 

