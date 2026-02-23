Prima pagină » Economic » Hidroelectrica: Vom cumpăra energie din piață pentru a acoperi cererea. Prețurile ar putea scădea

Strategia companiei s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar Hidroelectrica pune tot mai mult accent pe furnizarea directă către clienții casnici și industriali, potrivit CEO-ului Bogdan Badea.
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica/sursa foto: Hidroelectrica
23 feb. 2026, Economic

Cu 188 de centrale hidroelectrice și o putere instalată totală de 6,4 GW, precum și cu parcul eolian Crucea, de 108 MW, compania este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România. Creșterea numărului de clienți a dus la majorarea livrărilor directe către consumatori și, în același timp, la creșterea achizițiilor din piață pentru a acoperi cererea.

În acest context, compania va continua să cumpere energie din piață, chiar și atunci când producția proprie este ridicată. „Noi o să continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Strategia de business s-a schimbat mult în ultima perioadă. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare, atât pe zona de consumator casnic, cât şi pe zona de consumatori industriali, pentru că este foarte important ca şi la mari consumatori energia să ajungă la un preţ cât mai bun şi cât mai competitiv. Şi pentru acest lucru este nevoie şi de energie din piaţă, este nevoie de energia ieftină din fotovoltaic”, a declarat Bogdan Badea luni la ZF Power Summit, citat de e-nergia.ro.

Mai mult către clienți, mai puțin în angro

Schimbarea se vede în cifrele raportate de companie. În 2025, compania a furnizat peste 7 miliarde de kilowatt-oră (kWh) de energie către clienții săi, cu 30% mai mult decât în anul anterior. În paralel, vânzările pe piața angro au coborât la aproximativ 6,3 miliarde de kilowatt-oră, în scădere cu 22%.

Cum livrările către clienți au depășit producția proprie, compania a apelat mai mult la piața energetică. În 2025 a cumpărat aproximativ 2,2 miliarde de kilowatt-oră de energie, față de puțin peste 800 de milioane de kilowatt-oră în anul anterior, adică aproape triplu.

Intervenții în perioadele critice

Directorul general a explicat că 2025 a fost un an dificil din cauza secetei. „2025 a fost un an cu secetă extremă, comparabil cu anul în care Hidroelectrica, din păcate, a intrat în insolvenţă. Ca atare, a trebuit să utilizăm resursele de apă cu foarte mare atenţie, astfel încât să fim pregătiţi şi pentru iarnă”.

El a subliniat că rolul companiei rămâne esențial în momentele de vârf: „S-a văzut că atunci când sistemul energetic a avut nevoie, Hidroelectrica a intervenit prompt pentru echilibrare şi pentru acoperirea vârfurilor de consum”.

Energie ieftină în anumite intervale

Potrivit lui Badea, creșterea rapidă a producției din panouri solare se reflectă deja în dinamica prețurilor. Pe piețele unde energia se tranzacționează de la o zi la alta sau aproape în timp real, tarifele pot varia semnificativ de la o oră la alta, însă aceste oscilații nu sunt vizibile direct pentru majoritatea consumatorilor.

„Cred că preţurile se vor aşeza într-o zonă corectă pentru consumatori. Avem energie ieftină în foarte multe intervale orare, avem energie scumpă în alte intervale orare. Consumatorul nu vede acest lucru – sau nu consumatorul normal, care nu stă să se uite în PZU (Piața pentru Ziua Următoare – n.r.) să vadă care a fost evoluţia preţurilor sau în intraday”, a spus Badea.

De regulă, prețurile tind să scadă în orele de prânz, când producția fotovoltaică este ridicată, și să crească seara, când consumul este mai mare, iar energia solară nu mai este disponibilă.

Impactul energiei solare

Hidroelectrica a cumpărat anul trecut energie ieftină „pe toate intervalele orare pe care se putea achiziţiona”, tocmai pentru a putea menține un preț cât mai scăzut la clientul final și, în același timp, pentru a asigura profit pentru acționari.

„Trebuie să avem flexibilitate în sistemul energetic. Nu sunt adeptul canibalizării între tehnologii. Cred că este loc pentru toate tehnologiile, important e ca între ele să existe un balans. Atunci când ai foarte multă energie fotovoltaică, partea pozitivă este că, pe foarte multe intervale, scade preţul”, a precizat șeful companiei.

