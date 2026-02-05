Prima pagină » Economic » Investitorii de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, termen oficial pentru începerea producției

Investitorii de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, termen oficial pentru începerea producției

Centrala electrică pe gaze naturale construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro, va intra în producție în luna septembrie a acestui an, după cum a anunțat Guvernul, joi, după ce investitorii s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
Investitorii de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, termen oficial pentru începerea producției
Galerie Foto 2
Mădălina Prundea
05 feb. 2026, 12:46, Economic

Guvernul susține accelerarea proiectului strategic de la Mintia și noile investiții în stocarea energiei electrice, au transmis reprezentanții Guvernului după întâlnirea organizată cu Mass Global Energy Rom. La întâlnire au participat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Ce înseamnă centrala de la Mintia pentru România

Centrala electrice pe gaze naturale de la Mintia este unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, care va avea un aport substanțial la producția de energie electrică din România.

Pentru a avea un ordin de mărime, centrala de la Mintia, cu o capacitate instalată de 1.700 MW, va produce singură echivalentul actualei producții totale de energie din hidrocarburi și peste ceea ce produc cele două reactoare nucleare de la Cernavodă (1.400 MW). Acesta va fi cea cel mai mare consumator de din țară, dar și cea mai mare unitate de producție de energie pe gaze din întreaga Uniune Europeană.

Mai exact, la ora 12:22, conform datelor în timp real ale Translectrica, energia din gaze era de 1.643 MW, adica 18,09% din totalul producției naționale de 9.086 MW

  • 06% Eolian – 2.458 MW
  • 82% Hidro – 2.163 MW
  • 09% Hidrocarburi – 1.643 MW
  • 69% Nuclear – 1.334 MW
  • 67% Cărbune – 878 MW
  • 75% Foto – 522 MW
  • 85% Biomasa – 77 MW
  • 08% Instalatii de stocare – 7 MW

Total: 9.086 MW

Obiectivul Guvernului: securitatea energetică

Potrivit oficialilor, proiectul centralei pe gaze de la Mintia, un obiectiv strategic de importanță națională, va avea un impact semnificativ asupra securității energetice a României, diversificării surselor de producție și dezvoltării economice regionale. Investiția va genera locuri de muncă în fazele de construcție și operare, va susține economia locală din județul Hunedoara și din regiune și va contribui la modernizarea infrastructurii energetice, în linie cu tranziția către tehnologii mai eficiente și mai puțin poluante.

„Discuțiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare și a colaborării dintre autoritățile române și investitor, în vederea atingerii obiectivelor naționale de securitate energetică, în contextul evoluțiilor regionale și europene”, a transmis Guvernul, printr-un comunicat de presă.

Potrivit informațiilor furnizate de companie, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacități instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament.

Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro. Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026, după cum a anunțat Guvernul la finalul întâlnirii.

„Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice și pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, arătând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiției și buna coordonare instituțională. Un punct distinct al discuțiilor l-a reprezentat racordarea centralei la rețelele de gaze naturale și energie electrică”, potrivit documentului transmis.

În cadrul întâlnirii, a anunțat Guvernul, a fost subliniată importanța accelerării lucrărilor de finalizare a conductei de alimentare și a conexiunii la Sistemul Energetic Național, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcțiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcționarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la rețeaua Transelectrica în cel mai scurt timp” se arată în comunicat.

De amintit că racordarea centralei la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale, respectiv construcția conductei care aduce gazul la poarta centralei, a fost finalizată de Transgaz din octombrie.

„Noi, Transgaz, finalizăm săptămâna viitoare gazoductul până la intrarea în Centrala electrică și, pe 20 octombrie, va fi presurizată cu gaze”, a declarat Ion Sterian, directorul general al operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, pentru Mediafax, pe 10 octombrie. Conducta are un diametru de 70 de centimetri, o lungime de 56,4 kilometri și o presiune de lucru de 63 bar.

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunțat intenția de a dezvolta în România o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru–cinci locații, inclusiv la Mintia. Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru cetățeni.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
O familie de urși i-a luat prin surprindere pe schiorii din Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat nestingheriți pe pârtie și au alunecat pe zăpadă
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
Cei 2.000.000 de pensionari din România care primesc 150 lei în plus la pensie, în fiecare lună. Cine se încadrează
CSID
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Promotor