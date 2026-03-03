Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?

Nivelurile globale ale datoriei rămân ridicate în marile economii în 2025. Mai multe țări au acum o datorie totală care depășește 300% din PIB, potrivit VisualCapitalist.

Cele mai recente date provin de la Monitorul global al datoriei al Institutului de Finanțe Internaționale.

Clasamentul combină datoria populației, a companiilor și a guvernului. Datele reflectă situația din trimestrul al patrulea din 2025.

Hong Kong și Japonia conduc clasamentul

Hong Kong ocupă primul loc, cu o datorie totală de 380% din PIB. Doar datoria companiilor reprezintă 227% din PIB. Datoria guvernamentală este de 67%, iar cea a gospodăriilor ajunge la 86%.

Următoarea în clasament este Japonia cu o datorie totală de 372% din PIB. Datoria guvernamentală se apropie de 199% din PIB. Datoria companiilor este de 113%, iar cea a populației de 60%.

Singapore ocupă locul al treilea, cu 347% din PIB. Franța și Canada depășesc, de asemenea, pragul de 300%.

Statele Unite se află pe locul șapte, cu 264% din PIB. Datoria guvernamentală conduce, cu 123%, urmată de datoria corporativă, de 73%.

Economiile dezvoltate, sub presiune tot mai mare

Multe economii avansate au crescut împrumuturile după crize succesive. Măsurile de stimulare din timpul pandemiei și cheltuielile pentru apărare au majorat deficitele. Creșterea ratelor dobânzilor pune acum presiune pe gospodării și companii.

Perturbările din transportul maritim și riscurile geopolitice afectează piețele. Sustenabilitatea datoriei rămâne o preocupare majoră la nivel global.

Cum se poziționează țările europene în clasamentul global al datoriei

Franța este cea mai îndatorată economie europeană din top, ocupând locul 4 la nivel global, cu o datorie totală de 326% din PIB. Datoria companiilor este cea mai ridicată componentă, la 156%, urmată de datoria guvernamentală de 110% și cea a populației de 59%.

Italia se află pe locul 9, cu un nivel total al datoriei de 236% din PIB. În cazul său, datoria publică este dominantă, ajungând la 141%, în timp ce datoria companiilor este de 59%, iar cea a gospodăriilor de 36%.

Marea Britanie ocupă locul 13, cu o datorie totală de 214% din PIB. Datoria populației reprezintă 74% din PIB, datoria companiilor este de 59%, iar datoria guvernamentală ajunge la 81%.

Germania este pe locul 14, cu o datorie totală de 200% din PIB, unde datoria companiilor are cea mai mare pondere – 89%, urmată de datoria guvernamentală (63%) și de cea a populației (49%).

Ungaria se situează pe locul 21, cu o datorie totală de 161% din PIB. Structura este: 70% datorie corporativă, 73% datorie guvernamentală și 18% datorie a populației.

Cehia ocupă locul 30, cu o datorie totală de 129% din PIB, din care 32% reprezintă datoria populației, 51% datoria companiilor și 47% datoria guvernamentală.

Rusia se află pe locul 31, cu 127% din PIB, structura fiind formată din 21% datorie a populației, 79% datorie corporativă și 27% datorie guvernamentală.

În ansamblu, economiile vest-europene prezintă niveluri mai ridicate ale datoriei totale, în timp ce statele din Europa Centrală și de Est se situează în partea inferioară a clasamentului global.

Unde se situează România?

România se află pe poziția 36 în clasamentul global al datoriei. Potrivit datelor, datoria totală a României este de 102% din PIB. Datoria populației reprezintă 11% din PIB. Datoria companiilor este de 29%, iar cea guvernamentală ajunge la 61%.

Comparativ cu marile economii dezvoltate, nivelul datoriei României rămâne moderat. Valoarea totală este semnificativ sub cea a liderilor globali.