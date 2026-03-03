Banca Centrală a Rusiei dă în judecată UE pentru blocarea a 210 miliarde de euro

Acțiunea legală a fost depusă pe 27 februarie la Tribunalul General al Uniunii Europene din Luxemburg. Anunțul oficial a fost făcut public marți dimineață, arată Euronews.

Din totalul de 210 miliarde de euro blocate, aproximativ 185 de miliarde sunt deținute la Euroclear, instituție financiară cu sediul la Bruxelles, care este deja vizată de o acțiune separată din partea Moscovei.

Banca Centrală a Rusiei și mecanismul juridic contestat

Banca Centrală a Federației Ruse susține că imobilizarea pe termen lung a activelor încalcă drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la proprietate și principiul imunității suverane a statelor și băncilor centrale, garantate de tratate internaționale și de legislația UE.

Regulamentul european atacat în instanță a fost adoptat în decembrie, în contextul negocierilor pentru acordarea unui nou pachet de sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Măsura a fost implementată în baza Articolului 122 din tratatele UE, care permite adoptarea deciziilor prin majoritate calificată în situații de criză economică. Acest articol a mai fost folosit în timpul pandemiei de COVID-19 și al crizei energetice.

Într-o interpretare extinsă, Comisia Europeană a argumentat că războiul declanșat de Rusia a provocat un impact economic grav asupra Uniunii, justificând astfel măsura excepțională.

Condițiile pentru deblocarea fondurilor

Potrivit regulamentului, activele vor fi eliberate doar dacă Rusia îndeplinește trei condiții: încetarea războiului, plata despăgubirilor către Ucraina și eliminarea riscului major pentru economia europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declara în decembrie că măsura transmite „un semnal puternic” Moscovei și reafirmă sprijinul UE pentru Ucraina.

Având în vedere că Rusia a respins categoric ideea plății unor despăgubiri către Kiev, este puțin probabil ca fondurile să fie deblocate în viitorul apropiat.

Dispută juridică și politică

Banca Centrală a Rusiei acuză Bruxellesul de încălcări procedurale, susținând că decizia ar fi trebuit adoptată prin unanimitate, nu prin majoritate calificată. Ungaria, care s-a opus anterior unor pachete de sprijin pentru Ucraina, a exprimat obiecții similare.

Comisia Europeană nu a reacționat imediat la noua acțiune în justiție. Într-un caz anterior, după ce Moscova a dat în judecată Euroclear, Bruxellesul a catalogat demersul drept „speculativ” și nefondat.