Cel mai însorit loc de pe Pământ a fost dezvăluit. Se mândrește cu peste 3.500 de ore de soare pe an

Dubai, din Emiratele Arabe Unite, ocupă primul loc în topul celor mai însorite destinații. Orașul se mândrește cu 3.577 de ore de soare pe an. Turiștii se bucură de opt până la zece ore de soare zilnic, scrie Daily Mail.

Chiar și ianuarie este o lună blândă în Dubai. Temperatura medie atinge 19 grade Celsius. În lunile de vară, mercurul depășește cu ușurință 30 de grade.

Studiul a fost realizat de platforma de vacanțe BookRetreats.com. Cercetătorii au analizat 50 de destinații din întreaga lume. Au luat în calcul mai mulți factori importanți.

Printre criterii s-au numărat cantitatea de lumină solară și dieta sănătoasă. De asemenea, au fost evaluate calitatea somnului, timpul petrecut în natură și activitatea fizică. Rezultatele au fost publicate în Indicele fericirii în vacanță.

Ce poți face în Dubai

Dubai nu înseamnă doar soare și plaje strălucitoare. Orașul oferă hoteluri pentru toate bugetele și atracții noi în permanență. Burj Khalifa și Dubai Mall sunt obiective clasice pentru prima vizită.

Zona Palm Jumeirah este perfectă pentru stațiuni de lux și sejururi romantice. Cartierul istoric Al Seef și Dubai Creek oferă o față mai autentică a orașului. O plimbare cu abra, feriботul tradițional din lemn, este o experiență unică.

Pentru aventurieri, există excursii cu balonul cu aer cald deasupra deșertului. Surprinzător, Dubai are și o pârtie de schi, în interiorul Mall of the Emirates. Promenada Marina este ideală pentru o plimbare în aer liber.

Dubai s-a clasat recent pe locul trei în Travellers’ Choice Awards 2025 al TripAdvisor. Este una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii britanici.

Top 10 cele mai însorite orașe din lume

Iată care sunt primele zece destinații din studiu:

Dubai, Emiratele Arabe Unite – 3.577 ore de soare pe an Cairo, Egipt – 3.477 ore de soare pe an Doha, Qatar Los Angeles, SUA Orlando, SUA Lisabona, Portugalia Delhi, India Atena, Grecia Santiago, Chile Madrid, Spania

Cairo s-a clasat pe locul doi, cu aproximativ 300 de zile însorite pe an. Doha ocupă locul trei, urmată de două orașe americane. Lisabona este singura destinație europeană din primele șase.

Lumina solară influențează direct starea de bine a turiștilor. Studiile arată că expunerea la soare îmbunătățește calitatea somnului. De asemenea, favorizează activitatea fizică în aer liber.

O vacanță într-un loc însorit poate reduce stresul și anxietatea. Destinațiile calde încurajează o dietă mai sănătoasă și un stil de viață activ.