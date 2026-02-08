Prima pagină » Știri externe » Suspectul în cazul împușcării unui general rus a fost reținut în Dubai și deja predat Rusiei

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei.
Laura Buciu
08 feb. 2026, 17:44, Știri externe

Generalul-locotenent Vladimir Alekseyev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai multe ori vineri de un agresor într-un bloc de apartamente din nord-vestul Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Comitetului de Investigații, Svetlana Petrenko. Atacul a urmat unei serii de asasinate ale unor ofițeri militari de rang înalt, pentru care Rusia a dat vina pe Ucraina.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a declarat că un cetățean rus, Lyubomir Korba, a fost reținut în Dubai sub suspiciunea de a fi comis atacul armat. Într-o declarație publicată pe site-ul său web, FSB a afirmat că a identificat și doi „complici”, unul dintre ei fiind reținut la Moscova, iar celălalt „plecând în Ucraina”, scrie Associated Press.

Întrebat despre atacul armat, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că ancheta va fi condusă de organele de drept, dar a descris incidentul ca fiind un „act terorist” evident al Ucrainei, menit să saboteze negocierile de pace.

Nu a existat un răspuns din partea Kievului la solicitarea de comentarii cu privire la acuzațiile Rusiei.

Împușcăturile au avut loc la o zi după ce negociatorii ruși, ucraineni și americani au încheiat două zile de discuții la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a pune capăt conflictului din Ucraina, care durează de aproape patru ani. Delegația rusă a fost condusă de șeful lui Alekseyev, amiralul Igor Kostyukov, șeful serviciului de informații militare.

Alekseyev, în vârstă de 64 de ani, a ocupat funcția de prim-adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei, cunoscută sub numele de GRU, din 2011.

El a fost decorat cu medalia de Erou al Rusiei pentru rolul său în campania militară a Moscovei în Siria. În iunie 2023, el a apărut la televiziunea de stat vorbind cu șeful mercenarilor Yevgeny Prigozhin, când grupul său Wagner a capturat cartierul general militar din orașul Rostov-pe-Don, din sudul țării, în timpul revoltei sale de scurtă durată.

 

