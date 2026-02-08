Americanii, îngrijorați de costul locuințelor; Trump vrea ca prețurile să continue să crească

În schimb, Trump a pledat pentru protejarea proprietarilor existenți, care au văzut cum valoarea locuințelor lor a crescut. Este o poziție care contrazice ceea ce mulți economiști, industria imobiliară, oficialii locali și locuitorii apartamentelor consideră că este necesar pentru a rezolva o mare parte din problema accesibilității în America, scrie Associated Press.

„Nu vreau să scad prețurile locuințelor. Vreau să cresc prețurile locuințelor pentru persoanele care dețin propriile case, iar acestea pot fi sigure că asta se va întâmpla”, a declarat Trump cabinetului său pe 29 ianuarie.

Această abordare ar putea consolida poziția președintelui republican în rândul alegătorilor mai în vârstă, un grup care, de-a lungul timpului, a fost mai predispus să voteze la alegerile de la jumătatea mandatului. Alegerile din noiembrie vor determina dacă partidul lui Trump își poate păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

„Sunt multe persoane care s-au îmbogățit în ultimul an deoarece valoarea caselor lor a crescut”, a spus Trump. „Și știți, când obțineți locuința – când faceți ca achiziționarea unei case să fie prea ușoară și prea ieftină – valorile respective scad”.

Dar, satisfăcând cerințele generației baby boomers în ceea ce privește locuințele, Trump riscă să-i îndepărteze pe alegătorii mai tineri care i-au extins coaliția în 2024 și l-au ajutat să câștige un al doilea mandat, și ar putea intra într-un „război generațional” la alegerile intermediare, a spus Brent Buchanan, a cărui firmă de sondaje Cygnal oferă consultanță republicanilor.

„Grupul sub 40 de ani este cel mai important în acest moment – ei sunt cei care l-au adus pe Trump la Casa Albă”, a spus Buchanan. „Dorința lor de a se prezenta sau nu la alegeri va face diferența în aceste alegeri. Dacă vor simți că Donald Trump are grijă de generația baby boomers în detrimentul lor, acest lucru va afecta republicanii”.

La alegerile prezidențiale din 2024, 81% dintre alegătorii lui Trump erau proprietari de case, potrivit datelor AP VoteCast. Acest lucru înseamnă că mulți dintre susținătorii săi au deja ipoteci cu rate mici sau sunt proprietari de case, ceea ce ar putea diminua importanța locuinței ca problemă.

Alegătorii mai în vârstă tind să se prezinte la vot mai mult decât tinerii, a spus Oscar Pocasangre, analist de date senior la think tank-ul liberal New America, care a studiat diferențele de vârstă în politica americană. „Cu toate acestea, apelarea la alegătorii mai în vârstă s-ar putea dovedi a fi o politică greșită dacă ceea ce este necesar pentru a câștiga este extinderea bazei electorale”, a spus Pocasangre.

Înainte de alegerile din 2026, alegătorii au evaluat în mod constant accesibilitatea ca fiind o preocupare majoră, iar acest lucru este valabil în special pentru alegătorii mai tineri în ceea ce privește locuințele.