Întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la Davos s-a încheiat. Trump: „Toată lumea vrea ca războiul să se termine” / Zelenski anunță prima întâlnire SUA-Rusia-Ucraina

UPDATE Zelenski acuză aliații că sunt divizați

Zelenski a mai spus despre liderii europeni că sunt divizați și mai preocupați să nu se ofenseze reciproc decât să acționeze decisiv.

El spune că Ucrainei i se recomandă „să nu menționeze rachetele Tomahawk americanilor, pentru a nu strica atmosfera”.

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintele Trump se iubește pe sine și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest tip de Europa”, a mai spus liderul ucrainean.

UPDATE 16:25 Zelenski acuză Europa că trage de timp în ceea ce privește anchetele penale împotriva Rusiei

În discursul său, Volodimir Zelenski a vorbit și lipsa de acțiune în ceea ce privește urmăririle penale împotriva Rusiei.

El repetă criticile lui Donald Trump la adresa Europei, afirmând că „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”.

„Este adevărat că au avut loc multe întâlniri, dar Europa încă nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal și activitate efectivă în interior. Ce lipsește? Timp sau voință politică? Prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiția”, a mai spus Zelenski.

UPDATE 16:15 Zelenski: Europa trebuie să știe să se apere

Volodimir Zelenski și-a început discursul comparând situația din Ucraina cu filmul „Ziua Cârtiței”.

„Nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni și luni întregi și, bineînțeles, patru ani. Anul trecut, aici, la Davos, mi-am încheiat discursul cu cuvintele: Europa trebuie să știe să se apere. A trecut un an și nimic nu s-a schimbat. Ne aflăm încă într-o situație în care trebuie să spun aceleași cuvinte”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a continuat spunând că Europa „nici măcar nu a încercat să-și construiască propriul răspuns”.

Făcând o comparație între fostul lider din Venezuela și Putin, Zelenski a spus: „Să ne uităm la emisfera vestică. Președintele Trump a condus o operațiune în Venezuela, iar Maduro a fost arestat. Au existat opinii diferite cu privire la acest lucru, dar adevărul este că Maduro este judecat la New York. Putin nu este judecat, iar acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de după al Doilea Război Mondial, iar omul care l-a declanșat nu numai că este liber, dar încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa”.

Știrea inițială:

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit joi, în marja Forumului Economic de la Davos, unde au purtat discuții pentru aproximativ o oră, a confirmat Casa Albă.

După întâlnirea cu liderul de la Kiev, Trump a declarat în fața jurnaliștilor, la Davos, că discuțiile au fost „bune”.

Întrebat dacă există șanse să se ajungă la un acord astăzi, el a răspuns: „Vom vedea ce se va întâmpla. Ne întâlnim cu Rusia, întâlnirea va avea loc mâine și ne vom întâlni cu președintele Putin”, a spus el.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Zelenski, toată lumea vrea ca războiul să se termine”, a mai spus Trump, potrivit Sky News.

Trump nu a oferit detalii despre conținutul conversației cu liderul ucrainean, care a avut loc în spatele ușilor închise, notează CNN.