Prima pagină » Știri externe » Forumul de la Davos. Zelenski: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”

Forumul de la Davos. Zelenski: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut joi, la Davos, un discurs, după ce cu puțin timp înainte a purtat discuții cu omologul său american, Donald Trump. În discursul său, Zelenski s lansat o serie de critici la adresa Europei, spunând că aceasta trage de timp în privința anchetelor penale împotriva Rusiei, și a cerut „forțe armate unite” care să poată „apăra cu adevărat Europa astăzi”.
Forumul de la Davos. Zelenski: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto.
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 16:41, Știri externe

Joi, la Davos, Volodimir Zelenski a ținut un discurs despre situația geopolitică actuală, avertizând despre agresiunea Rusiei.

Volodimir Zelenski și-a început discursul comparând situația din Ucraina cu filmul „Ziua Cârtiței”.

„Nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni și luni întregi și, bineînțeles, patru ani. Anul trecut, aici, la Davos, mi-am încheiat discursul cu cuvintele: Europa trebuie să știe să se apere. A trecut un an și nimic nu s-a schimbat. Ne aflăm încă într-o situație în care trebuie să spun aceleași cuvinte”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a continuat spunând că Europa „nici măcar nu a încercat să-și construiască propriul răspuns”.

Zelenski acuză că Europa trage de timp în privința anchetelor penale împotriva Rusiei

În discursul său, Zelenski a lansat critici la adresa Europei, subliniind lipsa de acțiune în ceea ce privește urmăririle penale împotriva Rusiei.

El repetă criticile lui Donald Trump la adresa Europei, afirmând că „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”.

„Este adevărat că au avut loc multe întâlniri, dar Europa încă nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal și activitate efectivă în interior. Ce lipsește? Timp sau voință politică? Prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiția”, a mai spus Zelenski.

„De ce președintele Trump poate opri tancurile petroliere din flota fantomă și poate confisca petrolul, iar Europa nu poate face același lucru?”, întreabă el. „Petrolul rusesc este transportat chiar de-a lungul coastelor europene. Petrolul acela finanțează războiul împotriva Ucrainei, petrolul acela contribuie la destabilizarea Europei.

Potrivit Sky News, Zelenski a continuat spunând că Europa are nevoie de forțe armate unite care să poată „apăra cu adevărat Europa astăzi. (…) Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde?”

Zelenski a mai spus despre liderii europeni că sunt divizați și mai preocupați să nu se ofenseze reciproc decât să acționeze decisiv.

El spune că Ucrainei i se recomandă „să nu menționeze rachetele Tomahawk americanilor, pentru a nu strica atmosfera”.

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintele Trump se iubește pe sine și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest tip de Europa”, a mai spus liderul ucrainean.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor