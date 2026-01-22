Forumul de la Davos. Zelenski: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”

Joi, la Davos, Volodimir Zelenski a ținut un discurs despre situația geopolitică actuală, avertizând despre agresiunea Rusiei.

Volodimir Zelenski și-a început discursul comparând situația din Ucraina cu filmul „Ziua Cârtiței”.

„Nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni și luni întregi și, bineînțeles, patru ani. Anul trecut, aici, la Davos, mi-am încheiat discursul cu cuvintele: Europa trebuie să știe să se apere. A trecut un an și nimic nu s-a schimbat. Ne aflăm încă într-o situație în care trebuie să spun aceleași cuvinte”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a continuat spunând că Europa „nici măcar nu a încercat să-și construiască propriul răspuns”.

Zelenski acuză că Europa trage de timp în privința anchetelor penale împotriva Rusiei

În discursul său, Zelenski a lansat critici la adresa Europei, subliniind lipsa de acțiune în ceea ce privește urmăririle penale împotriva Rusiei.

El repetă criticile lui Donald Trump la adresa Europei, afirmând că „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”.

„Este adevărat că au avut loc multe întâlniri, dar Europa încă nu a ajuns nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal și activitate efectivă în interior. Ce lipsește? Timp sau voință politică? Prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiția”, a mai spus Zelenski.

„De ce președintele Trump poate opri tancurile petroliere din flota fantomă și poate confisca petrolul, iar Europa nu poate face același lucru?”, întreabă el. „Petrolul rusesc este transportat chiar de-a lungul coastelor europene. Petrolul acela finanțează războiul împotriva Ucrainei, petrolul acela contribuie la destabilizarea Europei.

Potrivit Sky News, Zelenski a continuat spunând că Europa are nevoie de forțe armate unite care să poată „apăra cu adevărat Europa astăzi. (…) Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde?”

Zelenski a mai spus despre liderii europeni că sunt divizați și mai preocupați să nu se ofenseze reciproc decât să acționeze decisiv.

El spune că Ucrainei i se recomandă „să nu menționeze rachetele Tomahawk americanilor, pentru a nu strica atmosfera”.

„Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba. Președintele Trump se iubește pe sine și spune că iubește Europa, dar nu va asculta acest tip de Europa”, a mai spus liderul ucrainean.