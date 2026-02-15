Marco Rubio, după întâlnirea cu Zelenski: Donald Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „odată pentru totdeauna”

Secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat sâmbătă, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. După discuții, oficialul american a făcut o postare pe platforma X, în cadrul căreia a menționat că președintele american Donald Trump urmărește încheierea definitivă a războiului Rusia-Ucraina.

„M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre securitatea Ucrainei şi aprofundarea parteneriatelor în domeniul apărării şi economic. Preşedintele Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna”, a scris Rubio pe X.

Met with Ukrainian President @ZelenskyyUa on Ukraine’s security and deepening defense and economic partnerships. President Trump wants a solution that ends the bloodshed once and for all. pic.twitter.com/DUAbiAMkhd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 14, 2026

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc înaintea negocierilor trilaterale care vor avea loc săptămâna viitoare la Geneva.

În aceeași zi, Zelenski s-a întâlnit și cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Conferința de Securitate de la Munchen.

I had a conversation with envoys of President Trump, @SteveWitkoff and @JaredKushner, ahead of the trilateral meetings in Geneva. We count on the meetings being truly productive. We also discussed some developments following the meetings in Abu Dhabi. Not everything can be… pic.twitter.com/JVl833Ig2J — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2026

„Apreciem foarte mult faptul că America menține în mod constant o abordare constructivă și este gata să ajute la protejarea vieților”, a scris Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a mulțumit Statelor Unite și lui Trump pentru ceea ce a numit „abordarea constructivă” înaintea discuțiilor trilaterale de la Geneva.