Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit, sâmbătă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, a spus Rubio într-o postare pe X.
Marco Rubio, după întâlnirea cu Zelenski: Donald Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „odată pentru totdeauna”
Sursa foto: X/Marco Rubio
Diana Nunuț
15 feb. 2026, 05:12, Știri externe

Secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat sâmbătă, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. După discuții, oficialul american a făcut o postare pe platforma X, în cadrul căreia a menționat că președintele american Donald Trump urmărește încheierea definitivă a războiului Rusia-Ucraina.

„M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre securitatea Ucrainei şi aprofundarea parteneriatelor în domeniul apărării şi economic. Preşedintele Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna”, a scris Rubio pe X.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc înaintea negocierilor trilaterale care vor avea loc săptămâna viitoare la Geneva.

În aceeași zi, Zelenski s-a întâlnit și cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Conferința de Securitate de la Munchen.

„Apreciem foarte mult faptul că America menține în mod constant o abordare constructivă și este gata să ajute la protejarea vieților”, a scris Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a mulțumit Statelor Unite și lui Trump pentru ceea ce a numit „abordarea constructivă” înaintea discuțiilor trilaterale de la Geneva.

