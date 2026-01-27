Tot mai multe incendii de locuințe în România. 305 persoane au murit într-un singur an

În 2025, peste 6.900 de locuințe din România au fost afectate de incendii, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 2% față de anul 2024, arată statisticile publicate marți de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Conform pompierilor, multe dintre aceste incendii pornesc din cauze aparent minore și au loc frecvent pe timpul nopții, atunci când oamenii dorm și nu pot reacționa la timp.

Cele mai multe incendii au fost înregistrate în mediul rural, unde instalațiile electrice învechite, coșurile de fum necurățate și utilizarea intensă a surselor de încălzire pot transforma locuințele într-un pericol real.

Pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 1.190 de persoane: 885 au fost rănite, iar 305 și-au pierdut viața. Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani (104 cazuri).

Sfaturile pompierilor

Odată cu sezonul rece, riscul de incendiu crește semnificativ, din cauza folosirii mai frecvente a sobelor, centralelor termice, caloriferelor electrice sau a altor echipamente de încălzire. Pericolul apare atunci când acestea sunt vechi, defecte, improvizate sau utilizate necorespunzător.

Un alt aspect esențial îl reprezintă siguranța copiilor. Aceștia nu trebuie lăsați nesupravegheați în încăperi unde funcționează surse de încălzire, iar educarea lor în privința riscurilor este extrem de importantă.

Iată recomandările pompierilor:

-să verificăm periodic și să întreținem corespunzător sistemele de încălzire;

-să curățăm coșurile de fum cel puțin o dată pe an;

-să evităm improvizațiile de orice fel;

-să nu lăsăm focul sau aparatele de încălzire nesupravegheate;

-să nu suprasolicităm instalațiile electrice;

-să instalăm detectoare de fum și de monoxid de carbon, care pot salva vieți prin avertizarea timpurie.