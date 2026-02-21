IGSU: Intervenții în 31 de localități din 12 județe și în București, pe fondul ninsorilor

Pe fondul fenomenelor meteorologice prognozate, IGSU a raportat efecte în 31 de localități din 12 județe: Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova și Teleorman, precum și în municipiul București.

Intervențiile au vizat evacuarea apei dintr-un beci, îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de pe acoperișurile a 13 imobile și degajarea a 96 de copaci și a 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, în urma cărora au fost avariate 21 de autovehicule.

Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 209 autovehicule cu 589 pasageri care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale.

Circulație afectată pe drumuri naționale și județene

Circulația a fost oprită pe 16 tronsoane din 11 drumuri naționale, în județele Brăila, Buzău, Călărași, Ilfov, Ialomița și Prahova, și pe 32 de tronsoane din 27 de drumuri județene, în județele Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova și Teleorman.

De asemenea, au fost impuse restricții pe 5 tronsoane din 4 drumuri naționale, în județele Brăila, Buzău, Ialomița și Prahova, pentru autovehiculele cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 3,5 tone, precum și pe 7 tronsoane din 5 drumuri naționale, în județele Călărași, Constanța și Tulcea, pentru autovehiculele cu MMTA mai mare de 7,5 tone.

În transportul aerian, trei curse au fost afectate prin întârzieri vineri, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, fiind vizați 163 de călători, potrivit informării IGSU.

De asemenea, sâmbătă, o pistă a fost închisă pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța, între 07:10 și 16:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Tot astăzi, o cursă a fost anulată pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, fiind afectați 138 de călători.

Pe segmentul naval, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța, iar în județul Tulcea au fost suspendate manevrele în Bara Sulina. În transportul feroviar, IGSU precizează că se circulă în condiții de iarnă.

În ceea ce privește tranzitul frontierei, au fost semnalate valori crescute la PTF Galați și PTF Isaccea, unde timpii de așteptare au variat pe sensul de ieșire din țară, în condițiile în care circulația s-a desfășurat, de asemenea, în regim de iarnă.

Avarii la energie electrică și sprijin pentru ambulanțe blocate

Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, IGSU informează că au fost înregistrate avarii în 27 de localități din 6 județe (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Prahova, Teleorman și Tulcea), afectând aproximativ 5.740 de consumatori finali.

De asemenea, în timpul misiunilor, în județele Brăila, Buzău, Călărași și Giurgiu, șapte ambulanțe au întâmpinat probleme punctuale de deplasare și au fost sprijinite pentru deblocare de echipaje de pompieri, fără a fi înregistrate probleme semnificative, potrivit IGSU.

Un caz aparte a fost raportat în județul Călărași, pe DJ 303, între Sărulești și Săndulița, unde o ambulanță nu a mai putut înainta pentru preluarea a doi minori cu febră, fiind trimis în sprijin un UTV-șenilat al ISU. Minorii au fost asistați medical la domiciliu, iar aparținătorii au refuzat transportul la spital.

Situația la ora 21:00: intervenții în desfășurare

IGSU transmite că, la ora 21:00, nu erau semnalate persoane blocate sau urgențe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor meteo.

Totuși, existau intervenții în desfășurare într-o localitate din județul Călărași, unde un autovehicul cu patru persoane era blocat din cauza zăpezii, precum și în București și Ilfov, unde echipajele acționau pentru degajarea țurțurilor de la patru imobile.

Circulația, la ora 21:00, era încă oprită pe mai multe tronsoane de drumuri județene din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, iar pe un tronson de drum național era menținută o restricție pentru vehiculele de mare tonaj. IGSU mai precizează că, la ora raportării, nu existau autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteo.

În privința energiei electrice, la ora 21:00 erau raportate avarii în cinci localități din trei județe (Argeș, Dâmbovița și Teleorman), cu aproximativ 1.214 consumatori finali afectați, echipele fiind în teren pentru realimentare.

„Misiunile structurilor de intervenție sub coordonarea și coordonarea operațională a DSU continuă fără pauză. Suntem prezenți în teren, alături de colegii din Ministerul Afacerilor Interne, pentru a asigura un răspuns prompt și integrat în toate zonele afectate de viscol și ger, menținând un regim de alertă maximă pe tot parcursul nopții. Echipele noastre rămân mobilizate și pregătite să acționeze oriunde este nevoie de ajutor”, a transmis IGSU.