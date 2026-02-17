Efectele Codului portocaliu: Trafic restricționat, avarii la rețeaua electrică și zboruri afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori, viscol și frig extrem pentru mare parte din țară.

Pe fondul avertizării de vreme rea, serviciile de intervenție au desfășurat misiuni pentru „gestionarea efectelor” în județele Argeș, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și municipiul București.

„În teren se acționează cu forțe și mijloace ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al autorităților locale și al instituțiilor cu responsabilități în gestionarea tipurilor de risc”, transmite DSU printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Activitățile au vizat evacuarea apei dintr-un beci și de pe o stradă, îndepărtarea a 36 de copaci și a trei stâlpi de electricitate prăbușiți, precum și îndepărtarea mai multor bucăți de construcție desprinse de la nouă imobile. 15 autoturisme au fost avariate în urma situațiilor.

De asemenea, vremea rea a afectat și sectorul transporturilor. Traficul a fost restricționat pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone pe DN1, între Nistorești (județul Prahova) și limita cu județul Brașov, iar între Sinaia și Predeal circulația a fost îngreunată din cauza unui autotren derapat.

În transportul aerian, șapte curse au fost reținute la sol pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, dintre care două au fost anulate și cinci întârziate. Traficul naval și maritim a fost suspendat în toate porturile din Constanța, precum și în Bara Sulina, în județul Tulcea.

„Sunt înregistrate avarii în 5 localități din județele Brăila și Prahova, fiind afectați aproximativ 8.585 consumatori”, mai transmit autoritățile.