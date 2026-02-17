„Poftiți în locuința unde chiria lunară costă 46 de lei!” Ciprian Ciucu dezvăluie că în București sunt 4050 de locuințe cu prețuri „de neimaginat”

Locuința din București, unde chiria lunară costă 46 de lei, se află într-un bloc de pe strada Abanosului, din Sectorul 2, anunță Primăria Capitalei pe Facebook. Primăria condusă de Ciprian Ciucu prezintă și fotografii ale imobilului.

Chirie de 1,31 de lei pe metru pătrat

„Este o garsonieră „convenabilă”, aflată în patrimoniul PMB, și gestionată de Admnistrația Fondului Imobiliar (AFI), al cărei contract a tot fost reînnoit încă din ani ’70. Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei. Bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig”, spune Primăria.

Sunt 25 de astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar, ale căror contracte s-au reînnoit între anii 1999-2024, dar prețurile n-au mai fost actualizate de 20 de ani, susțin oficialii Primăriei.

Apartament cu 2 camere, închiriat cu 171 de lei pe lună

Printre descoperirile făcute de noua administrație de la București se regăsește și un imobil ultracentral, la cheie, de 3 camere, cu doar 229 de lei chiria pe lună: „Apartament cu două camere de 56 mp închiriat cu 171 de lei, trei camere ultracentral, 110 mp, cu 229 lei pe lună. Și lista chilipirurilor continuă”.

4050 de locuințe la prețuri „de neimaginat”

Primăria condusă de Ciucu arată că sunt 4.050 de locuințe cu „prețuri de neimaginat” care se practică în București, capitala României, orașul cu cele mai scumpe chirii din țară. Iar de aceste apartamente „profită sute de chiriași cu salarii mai mult decât decente”.

„Atenție! Locuințele convenabile nu sunt sociale. Deși, nici acolo AFI nu are o situație la zi a chiriașilor, conform unor criterii de vulnerabilitate”, arată oficialii.

Care sunt noile prețuri

Primarul General: „Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede și aducerea chiriilor la nivelul pieței”

„Treaba mea, ca primar, este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci.

De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru «locuințele convenabile» pe care le gestionează Administrația Fondului Imobiliar.

Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede majorarea prețurilor chiriilor și aducerea lor la nivelul pieței din anul 2026″, a anunțat edilul Capitalei.

Așa se face că prețul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât este în prezent, la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă).

După majorarea prețurilor:

pentru locuința închiriată cu doar 46 de lei pe lună, chiria va ajunge la 564 de lei,

pentru apartamentul de 3 camere închiriat cu 229 lei lunar, chiria va ajunge la 3.096 lei;

Iar pentru apartamentul de 2 camere, 56 mp, care acum costă 147 lei, chiria va ajunge după actualizare, la 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

„Actualizarea prețurilor va aduce venit la bugetul local. Dacă anul trecut AFI a încasat din chirii 50 de milioane de lei, în urma acestor actualizări de preț ar urma să avem un venit de circa 500 de milioane de lei”, se arată în mesajul Primăriei.