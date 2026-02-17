Prima pagină » Social » Sindicatele din Penitenciare amenință că vor bloca sistemul dacă Guvernul va elimina norma de hrană

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a reacționat, marți, la declarațiile făcute de Kelemen Hunor privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare, angajați din subordinea MApN.
„Discuția din coaliția de guvernare privind tăierea acestui drept de natură bănească este o eroare gravă de evaluare a realităților din sistemul de apărare și ordine publică. FSANP anunță declanșarea protestelor și blocarea la propriu a penitenciarelor în eventualitatea în care coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR decide eliminarea normei de hrană”, afirmă sursa citată.

Sindicaliștii din Penitenciare precizează că norma de hrană reprezintă peste 10% din venitul lunar și avertizează că eliminarea acestea înseamnă o reducere directă de salariu.

„Într-un sistem deja afectat de deficit cronic de personal, presiune și responsabilitate ridicată, o asemenea măsură ar genera reacție imediată în rândul angajaților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)”, avertizează sindicaliștii.

FSANP atrage atenția că dreptul a fost instituit încă de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, dar și că statul român a recunoscut de peste un secol că apărătorii legii au un regim distinct de muncă și expunere.

„Dacă actuala coaliție, inclusiv Uniunea Democrată Maghiară din România, persistă în ideea amputării normei de hrană, reacția sindicală va fi proporțională. (…)Fără polițiști de penitenciare în posturi, sistemul se blochează la propriu. Am demonstrat că putem bloca penitenciarele, o vom mai face în câteva zile”, avertizează FSANP.

Sindicaliștii solicită retragerea imediată a oricărei intenții de eliminare a normei de hrană, dar și actualizarea acesteia conform prevederilor legale în vigoare.

„Securitatea penitenciarelor nu este variabilă de ajustare fiscală. Cine subestimează acest lucru își asumă riscuri serioase”, atrag atenția sindicaliștii.

FSANP a salutat public poziția exprimată de Radu Miruță, care a anunțat că va respinge inițiativă privind eliminarea normei de hrană.

