Radu Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării din UE. Sprijinul pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor

„Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat miercuri, 11 februarie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, organizată în formatul miniștrilor apărării. Agenda întâlnirii a reflectat nevoia de continuare și consolidare a sprijinului acordat Ucrainei, precum și preocupările actuale privind evoluțiile mediului de securitate european”, se arată în comunicatul de presă emis joi de MApN.

Oficialii din domeniul Apărării au discutat și analizat menținerea unui sprijin sustenabil pentru Ucraina, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. În plus, s-a discutat și integrarea experienței militare a Ucrainei în procesele europene de consolidare a capacităților de apărare.

La prima parte a discuțiilor a participat și Mykhailo Fedorov, ministrul Apărării de la Kiev.

Radu Miruță a accentuat necesitatea consolidării Flancul Estic prin dezvoltarea infrastructurii și a proiectelor care facilitează cooperarea practică între aliați. Ministrul român a subliniat și necesitatea „unei abordări unitare la nivel european în gestionarea provocărilor de securitate”.

Radu Miruță a declarat: „România susține măsurile menite să crească capacitatea Uniunii Europene de a acționa coerent și eficient, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale între statele membre și valorificarea mecanismelor financiare existente”.

„În plus, reprezentanții instituțiilor europene au prezentat propuneri referitoare la implicarea mai extinsă a Băncii Europene de Investiții în susținerea proiectelor relevante pentru domeniul apărării, dar și aspecte de interes privind implementarea noii inițiative de sprijinire a Ucrainei – Ukraine Support Loan”, se mai arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării.