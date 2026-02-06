Satu Mare: Posturi vândute, militari duși de șefi la munci în gospodărie / Reacția ministrului Apărării

Ministrul Radu Miruță spune că raportul cu privire la situația de la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare l-a trimis la DNA și de la Parchetul Militar.

„Mi-a fost adus la cunoștință informația cu privire la situația de la Satu Mare și s-au dispus și măsuri interne și măsuri de recuperare a prejudiciului și măsuri de pedepsire a celor vinovați și de identificare cuantificabilă a lanțului de decizie pentru care s-a ajuss în astfel de situații. Nu este încă cuantificat tot (prejudiciul -n.r.), pentru că, în primul rând, trebuie să fie complet validat de DNA. Sunt niște declarații ale celor care au fost implicați în procesul de selecte și care spun că au dat bani. Însă eu nu sunt procuror să confirm dacă cele care sunt scrise de oamenii care au fost implicați în astfel de situații s-au și realizat sau nu. Din întreg contextul care mi-a fost expus, mie mi-e se limpede că așa a fost. Pentru mine este mult mai grav prejudiciul cauzat de faptul că există astfel de instrumente în curtea asta, care se numește Ministerul Apărării. Urmează în următoarele luni de zile să vină suplimentari vreo 9,5 miliarde de euro pentru achiziții. Pentru mine este principial, extrem de important, să existe igienă în curtea asta. Și faptul că astfel de lucruri ies la suprafață demonstrează că totuși în interiorul Ministerului Apărării există niște mecanisme care funcționează și care izolează astfel de probleme, pentru că mie mi-au fost aduse la cunoștință lucrurile astea de Direcții din cadrul Ministerului. Ce am făcut eu este că n-am stat pe gânduri să vedem pe cine afectează asta și să o mai lăsăm, să nu dau dispoziție pentru a se întâmpla niște decizii”, a spus Miruță, la Antena 3 CNN.

Miruță a explicat faptul că neregulile au fost găsite la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, unde se vindeau posturile.

„Erau soldați, soldați gradați profesioniști care încercau să dea diverse teste pentru a putea fi încadrați. Unii erau declarați respinși. După ce se afișa lista celor declarați respinși, se modifica lista pentru că se intervenea, se schimbau foile, se plăteau bani pentru a se schimba ordinea acestei liste și cei care erau declarați respinși, a doua zi apărau admiși și invers. Imaginați-vă un comandant al Armatei Române care are sânge rece să scoată camioanele militare pe stradă și să transporte cu ele lemne în curte altora, lemne tăiate ilegal. Și nu vorbim despre igienizarea vreunei plute din garnizoana militară al cărei crengi băteau pe tigla acoperișului, ci discutăm de masă lemnoasă serioasă”, mai spune Miruță.

Ministrul Apărării afirmă că lucrurile sunt grave „dincolo de prejudiciu”, ci despre faptul că existau oameni care erau predispuși să facă așa ceva.

Miruță a fost întrebat ce făcea, mai exact, militarii duși la muncile gospodărești.

„Îi chemau (șefii – n.r.) pe militari, probabil în timpul serviciului, și îi duceau să le facă diverse lucruri de gospodărești. Asta e ceea ce mi se scrie de la un capăt la celălalt în raportul care mi-a fost adus la cunoștință și pe care n-am stat pe gânduri nici măcar o sfertă o oră să mă gândesc dacă merită sau nu merită să răspund unor telefoane”, a explicat ministrul.