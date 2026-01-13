Fifor, despre „mitul pensionării militarilor la 48 de ani”: E o manevră de manipulare

„Ventilarea în spațiul public a ideii că militarii «se pensionează la 48 de ani» nu este o confuzie inocentă și nici o eroare de interpretare. Este o manevră abjectă de manipulare, menită să inducă în societate percepția falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată și favorizată de stat”, a scris Fifor, marți, într-o postare pe Facebook.

Potrivit fostului ministru al Apărării, cadrul legal al vârstei standard de pensionare a militarilor este „limpede și fără echivoc”. Acesta a făcut trimitere la Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

„Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă”, a scris Fifor.

Vârsta de pensionare a militarilor este de 60 de ani. Până în 2035, vârsta standard de la care militarii se vor pensiona va crește, anual, până la 65 de ani.

Cu toate acestea, Fifor atenționează că pensia militară de vârstă nu se acordă automat. Militarii care vor să beneficieze de pensie trebuie să aibă cel puțin 25 de ani de vechime, dintre care cel puțin 15 ani în serviciu militar.

„Fără îndeplinirea acestor condiții, dreptul la pensie nu există”, scris Fifor.

Fifor a precizat, de asemenea, că există cazuri izolate în care militarii se pot pensiona la 48 de ani. Condițiile sunt reglementate prin lege și vizează pierderea capacității de muncă, restructurări sau treceri în rezervă din motive ce nu depind de militar.

Acesta atrage atenția că situațiile izolate nu definesc sistemul și nu pot fi prezentate ca politică publică generală.