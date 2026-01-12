Prima pagină » Social » Miruță: Armata de voluntari pornește în februarie-martie. Primul val: 1.000 de tineri

Ministerul Apărării lansează prima etapă a programului de voluntariat militar cu 1.000 de locuri. Tinerii între 18-35 de ani primesc 27.000 de lei după patru luni de pregătire.
Andreea Tobias
12 ian. 2026, 17:39, Social

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, anunță la Antena 3 CNN că prima etapă a programului de armată voluntară va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie 2026, după promulgarea legii de către președintele Senatului, Nicușor Dan.

„Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a declarat Miruță.

În prezent România are doar 3.500 de rezerviști voluntari, o cifră considerată insuficientă.

Tinerii între 18 și 35 de ani care se înscriu vor face o pregătire de patru luni, după care primesc contravaloarea a trei salarii medii pe economie – 27.000 de lei.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni zona militară a Ministerului trebuie să îmi propună mecanismul prin care să se întâmple – la ce unitate, cine îi primește, când începem”, a explicat ministrul.

Voluntarii au trei opțiuni

După terminarea pregătirii, voluntarii au trei opțiuni: să rămână în sistem ca soldați plătiți, să urmeze o școală militară pentru a avansa în carieră sau să devină rezerviști voluntari care pot fi mobilizați când Armata consideră necesar.

„Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri. Dacă se ocupă toate locurile, dacă e bătaie pentru ele, ne adaptăm în timp”, a spus Miruță, adăugând că extinderea programului depinde și de buget.

Ministrul a confirmat că rezerviștii operaționali care lucrează în afara țării trebuie să se întoarcă în România în 15 zile în caz de război, conform legii 44. Această obligație se aplică celor care au făcut armata, dar Miruță nu a putut preciza dacă se va aplica și noilor voluntari.

