Miruță: Sunt preocupat să abordăm problema rețelelor sociale în cadrul Ministerului Apărării

„Războiul informatic, din punctul meu de vedere, este o componentă în creștere pe care eu o consider o vulnerabilitate”, a spus Miruță la Digi 24.
Ministrul a explicat că scopul armatei este să protejeze populația. „Pentru asta plătești miliarde de euro pe tancuri, pe armă de asalt, pe mașina de luptă a infanteriei, pe nave de patrulare. Cu ce scop? Să descurajezi, să-ți protejezi populația”, a declarat el.
„Dar mai există o ușă pe unde vine pericolul și ușa asta sunt electronii. Deci e o problemă de securitate”, a subliniat Radu Mirută.
„Sunt preocupat să abordăm problema asta și în cadrul Ministerului Apărării, pentru că principial este ceva ce atentează la cetățenii pe care noi vrem să îi protejăm”, a spus ministrul.
Miruță a anunțat că a depus un proiect de lege în Parlament. „Cred că mai trebuie un pic atenuat. Însă a închide ochii și a spune că problema asta nu există, eu cred că este o greșeală”, a declarat el.
Ministrul a abordat și problema libertății de exprimare. „Respect, libertatea de exprimare e sfântă, dar libertatea de exprimare este asociată cu libertatea persoanei”, a spus Radu Mirută.
„Să invoci libertatea de exprimare unor servere cu inteligență artificială, care n-au niciun om în spate și care generează conținut și propagă prin tot felul de scripturi, cu efectul groaznic, cred că este o fentă periculoasă pe care trebuie să nu mergem”, a avertizat ministrul Apărării.