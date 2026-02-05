Prima pagină » Politic » Miruță: Sunt preocupat să abordăm problema rețelelor sociale în cadrul Ministerului Apărării

Miruță: Sunt preocupat să abordăm problema rețelelor sociale în cadrul Ministerului Apărării

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, e de acord că rețelele sociale reprezintă o problemă de securitate națională și a anunțat că este preocupat să abordeze această chestiune în cadrul Ministerului Apărării.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
05 feb. 2026, 21:47, Politic

„Războiul informatic, din punctul meu de vedere, este o componentă în creștere pe care eu o consider o vulnerabilitate”, a spus Miruță la Digi 24.

Ministrul a explicat că scopul armatei este să protejeze populația. „Pentru asta plătești miliarde de euro pe tancuri, pe armă de asalt, pe mașina de luptă a infanteriei, pe nave de patrulare. Cu ce scop? Să descurajezi, să-ți protejezi populația”, a declarat el.

„Dar mai există o ușă pe unde vine pericolul și ușa asta sunt electronii. Deci e o problemă de securitate”, a subliniat Radu Mirută.

Ministerul Apărării va aborda problema

„Sunt preocupat să abordăm problema asta și în cadrul Ministerului Apărării, pentru că principial este ceva ce atentează la cetățenii pe care noi vrem să îi protejăm”, a spus ministrul.

Miruță a anunțat că a depus un proiect de lege în Parlament. „Cred că mai trebuie un pic atenuat. Însă a închide ochii și a spune că problema asta nu există, eu cred că este o greșeală”, a declarat el.

Ministrul a abordat și problema libertății de exprimare. „Respect, libertatea de exprimare e sfântă, dar libertatea de exprimare este asociată cu libertatea persoanei”, a spus Radu Mirută.

„Să invoci libertatea de exprimare unor servere cu inteligență artificială, care n-au niciun om în spate și care generează conținut și propagă prin tot felul de scripturi, cu efectul groaznic, cred că este o fentă periculoasă pe care trebuie să nu mergem”, a avertizat ministrul Apărării.

