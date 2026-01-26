Prima pagină » Social » Peste 100 de apeluri la Salvamont în 24 de ore. 34 de persoane au ajuns la spital

Peste 100 de apeluri la Salvamont în 24 de ore. 34 de persoane au ajuns la spital

Salvamontiștii au avut numeroase intervenții în ultimele 24 de ore. Dispeceratul Național Salvamont a primit peste 100 de apeluri de urgență de pe traseele montane din țară.
sursa foto: Salvamont România
Maria Miron
26 ian. 2026, 08:48, Social

În urma intervențiilor, 108 persoane au fost salvate. Dintre acestea, 34 au avut nevoie de transport la spital, cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont.

Restul persoanelor au fost transportate cu mașinile aparținătorilor, după ce au primit acordul echipelor de salvare.

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, cele mai multe apeluri au venit din zonele Sinaia, Lupeni, Maramureș și Brașov, însă solicitări au fost înregistrate în aproape toate regiunile montane ale țării. Salvamontiștii au intervenit și în județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș, Gorj, Cluj, Prahova, Bihor, Alba și Dâmbovița, precum și în zonele Vatra Dornei, Voineasa, Zărnești și Săcele.

Pe lângă situațiile de urgență, turiștii au sunat la Salvamont de 40 de ori, doar în cursul zilei de duminică, pentru informații și sfaturi despre trasee montane.

Pentru a evita accidentele, reprezentanții Salvamont România îi îndeamnă pe turiști să fie prudenți pe munte și să se informeze înainte de a porni pe trasee.

