Prețul petrolului scade cu 3%

Prețurile petrolului au crescut vertiginos în ultimele zile, atingând miercuri un nivel de închidere nemaiîntâlnit în ultimele trei luni, alimentate de tensiunile crescânde din Iran, zguduit de o revoltă populară reprimată violent, și de amenințările Washingtonului la adresa Teheranului. Însă piața a scăzut vertiginos la începutul tranzacțiilor asiatice în urma declarațiilor lui Donald Trump, potrivit Le Figaro.

„Am fost informați de surse foarte importante de cealaltă parte, iar acestea au spus că uciderile s-au încheiat”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, adăugând că aceleași surse au declarat că execuțiile planificate ale protestatarilor „nu vor avea loc în cele din urmă” .

Când a fost întrebat de un jurnalist AFP dacă o intervenție militară americană este acum exclusă, Donald Trump a răspuns: „Vom urmări acest lucru și vom vedea ce se întâmplă în continuare”. „Prețurile au scăzut în urma declarației lui Trump că Iranul se va abține de la o nouă represiune mortală a protestatarilor, diminuând temerile privind un șoc iminent al ofertei pe piețele energetice”, a comentat Kyle Rodda, analist în Australia pentru firma de brokeraj Capital.com.

Prețurile sunt în scădere deoarece „Trump a indicat că ar putea, pentru moment, să renunțe la acțiuni militare împotriva Iranului, susținând că a primit asigurări că guvernul iranian va înceta să mai ucidă protestatari”, a adăugat Michael Wan de la MUFG.

Temeri privind o blocadă asupra exporturilor de petrol iranian

Investitorii se temeau că amenințările SUA la adresa Iranului ar putea destabiliza situația regională, putând duce la perturbări grave în Strâmtoarea Hormuz. Aproape 20% din petrolul mondial trece prin această cale navigabilă îngustă, mărginită de Iran, Emiratele Arabe Unite și Oman.

Un alt risc care bântuie piața este posibilitatea unei blocade americane asupra exporturilor de țiței iranian, ceea ce ar putea duce la o creștere vertiginosă a prețurilor. Ca răspuns la represiunea de către Teheran a protestelor iraniene, Donald Trump anunțase deja luni că orice țară care comercializează cu Iranul va fi supusă unor tarife americane de 25% „cu efect imediat”, fără a oferi detalii suplimentare. China este principalul partener comercial al Iranului.