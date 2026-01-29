Prima pagină » Politic » Prima înfrângere pentru Ciprian Ciucu. Scumpirea biletelor STB a picat la vot în CGMB

Consiliul General al Municipiului București a respins inițiativa primarului general, Ciprian Ciucu, privind mărirea prețului pentru biletele STB. Ciprian Ciucu suferă prima înfrângere de la preluarea mandatului la primăria Capitalei.
Gabriel Negreanu
29 ian. 2026, 14:46, Politic

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a respins, joi, proiectul de hotărâre care prevedea scumpirea biletelor Societății de Transport București (STB). Propunerea a strâns 23 de voturi „pentru”, 22 de abțineri și 5 voturi „împotrivă”, astfel că nu a întrunit numărul necesar pentru a fi adoptată.

Pentru scumpirea biletelor la transport în comun au votat consilierii generali ai PNL, USR și REPER. Consilierii generali ai PSD și PUSL s-au abținut, lucru ce a înclinat balanța spre blocarea proiectului. O parte din consilierii AUR au votat împotrivă, dar nu toți.

Proiectul propunea creșterea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei, alături de modificări la pachetele de călătorii și abonamente. Printre tarifele avute în vedere se numărau: 2 călătorii – 10 lei, 10 călătorii – 40 de lei, abonament 24 de ore – 14 lei și abonament lunar – 100 de lei.

Decizia CGMB amână, cel puțin pentru moment, majorarea tarifelor la transportul public de suprafață, într-un context în care administrația locală invocă presiuni financiare și creșterea costurilor de operare.

Noile tarife propuse, potrivit proiectului ca s-a aflat astăzi în dezbaterea CGMB:

  • două călătorii metropolitane/90 de minute – 10 lei
  • zece călătorii metropolitane/90 de minute – 40 de lei
  • abonament metropolitan/24 ore – 14 lei
  • abonament metropolitan/72 ore – 30 de lei
  • abonament metropolitan/7 zile – 45 de lei
  • abonament metropolitan/1 lună – 100 de lei
  • abonament metropolitan redus 50%/1 lună – 50 de lei
  • abonament metropolitan/ 6 luni – 500 de lei
  • abonament metropolitan/12 luni – 900 de lei
  • călătorie la tarif special – supra-taxa – 200 de lei.

