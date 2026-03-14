Primăria Capitalei a montat stâlpișori în fața Sălii Palatului și a demontat un panou publicitar: „Trotuarele sunt pentru pietoni”

Primăria Municipiului București anunță noi intervenții în centrul orașului pentru eliberarea trotuarelor și curățarea unor spații abandonate. Lucrările au vizat zona Sala Palatului, dar și mai multe străzi din apropiere.
Sursa Foto: Facebook PMB
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 11:47, Politic

Potrivit unor postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, echipele de la Administrația Străzilor București au montat stâlpișori pe Strada Ion Câmpineanu și Strada Vasile Sion, pentru a împiedica parcarea mașinilor pe trotuare. Totodată, au fost schimbate indicatoare rutiere ruginite, iar stâlpii acestora au fost îndreptați și vopsiți.

Într-o altă postare, instituția a prezentat imagini „înainte și după”, după ce un panou publicitar montat chiar în mijlocul trotuarului a fost îndepărtat. Potrivit mesajului publicat, structura respectivă bloca trecerea pietonilor și a fost demontată „din respect pentru pietoni”.

 

„A fost, dar nu mai este! Din respect pentru pietoni. Trotuarele le aparțin”, au transmis reprezentanții instituției.

Într-o altă intervenție, primăria a anunțat că a descoperit un teren abandonat pe Strada Johann Gutenberg, ascuns în spatele unui gard plin de graffiti. Potrivit mesajului publicat, terenul aparține municipalității și era lăsat în paragină de ani de zile.

Echipele de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, împreună cu Poliția Locală a Municipiului București și Administrația Străzilor, au demontat panourile ruginite și au început curățarea terenului de gunoaie și vegetație spontană.

Primăria a mai anunțat că au fost îndepărtate garduri ruginite de pe Strada Vasile Sion, Strada Gării de Nord și din zona Calea Griviței – Bretea Basarab.

„Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță. Și le redăm lor. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

 

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
Gandul
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
Libertatea
Ecuația sării. Câte lingurițe trebuie să pui în ciorbă, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor