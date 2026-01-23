Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump s-au încheiat. Nicio perspectivă de „soluționare pe termen lung” a problemei Ucrainei fără rezolvarea problemelor teritoriale

Negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump s-au încheiat. Nicio perspectivă de „soluționare pe termen lung” a problemei Ucrainei fără rezolvarea problemelor teritoriale

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis negociatorilor americani că un „acord de pace pe termen lung” pentru încheierea războiului din Ucraina nu poate fi atins fără soluționarea prealabilă a chestiunilor teritoriale.
Negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump s-au încheiat. Nicio perspectivă de „soluționare pe termen lung” a problemei Ucrainei fără rezolvarea problemelor teritoriale
Andrei Rachieru
23 ian. 2026, 05:42, Știri externe

Declarația a fost făcută public vineri de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, în urma discuțiilor purtate la Moscova cu emisarii americani.

Potrivit lui Ușakov, în cadrul negocierilor dintre Putin și reprezentanții Statelor Unite a fost reafirmată poziția Moscovei conform căreia „fără rezolvarea problemei teritoriale, conform formulei agreate anterior la Anchorage, nu se poate vorbi despre o soluție durabilă”. Oficialul rus a descris discuțiile drept „extrem de substanțiale, constructive și foarte sincere”, subliniind caracterul lor confidențial.

Discuții intense cu emisarii SUA

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, alături de Jared Kushner, a durat aproximativ patru ore. Cu doar câteva ore înainte de deplasarea la Moscova, Witkoff declara, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că negocierile pentru un acord de pace sunt „reduse la o singură problemă”, considerată solvabilă.

Ulterior, un oficial european a confirmat pentru CNN că problema la care se referea Witkoff este cea teritorială. În cadrul discuțiilor, Putin a subliniat că Rusia este „sincer interesată” de soluționarea crizei ucrainene pe cale politică și diplomatică, însă a avertizat că, până la un acord, operațiunile militare vor continua, Rusia considerând că deține „inițiativa strategică pe câmpul de luptă”.

Întâlnire trilaterală în Emiratele Arabe Unite

Kremlinul a confirmat că vineri va avea loc o reuniune trilaterală între reprezentanți ai Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Delegația rusă va fi condusă de șeful Direcției Principale de Informații (GRU), amiralul Igor Olegovici Kostyukov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că discuțiile vor dura două zile, alimentând speranțele privind un posibil progres diplomatic. Totodată, este programată și o întâlnire separată între emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, și reprezentantul american Steve Witkoff, axată exclusiv pe relațiile bilaterale ruso-americane.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor