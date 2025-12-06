Prima pagină » Social » Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun

În Postul Crăciunului, credincioșii ortodocși sunt îndemnați la cumpătare, rugăciune, fapte bune, dar și împăcare cu aproapele. Iată care sunt zilele rămase pentru dezlegare la pește, până la Crăciun.
Deși este unul dintre cele mari patru posturi din an, Postul Nașterii Domnului este unul mai ușor pentru credincioșii ortodocși, pentru că în zilele de sâmbătă și duminică au voie să mănânce preparate din pește. Excepție fac prima, dar și ultima săptămână din post.

În afară de zilele mai sus menționate, dezlegarea la pește se dă și de sărbători. Potrivit calendarului publicat de Biroul de presă al Patriarhiei Române, ultimele două sărbători cu dezlegare la pește sunt:

  • Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana – 9 decembrie, marți;
  • Sf. Cuv Daniil Sihastrul –18 decembrie, joi.

De asemenea, duminică este zi de dezlegare pentru credincioși. În această zi este sărbătorită, potrivit Calendarului Ortodox: Sfânta Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş. De asemenea, dezlegări sunt și în weekendul viitor, sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie.

Potrivit Patriarhiei Române, zilele cu dezlegare sunt marcate în calendar fie prin mențiunea „(Dezlegare la pește)”, fie prin simbolul unui pește.

În ultima sâmbătă și duminică înainte de Crăciun, zilele de 20 și 21 decembrie, nu va mai fi dezlegare.

