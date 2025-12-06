Cum poți câștiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanți pentru studiul Solis100 / Ce condiții trebuie îndeplinite

Autoritatea Națională pentru Cercetare anunță că Agenția Spațială Europeană (ESA) și Centrul German de Aeronautică și Astronautică (DLR) au lansat procesul de selecție pentru studiul Solis100, un program de cercetare ce va reproduce, timp de 100 de zile, condițiile de trai și muncă dintr-un modul de stație spațială.

Participanții vor locui și își vor desfășura activitatea într-un mediu complet închis

Instituția precizează că studiul este programat pentru primăvara anului 2026, la Köln, și urmărește „investigarea aprofundată a adaptării psihofiziologice a echipajelor la izolarea prelungită, un domeniu esențial pentru pregătirea misiunilor europene de explorare lunară și marțiană”.

Potrivit ANC, participanții vor locui și își vor desfășura activitatea într-un mediu complet închis, împreună cu alți cinci membri ai echipei, urmând un program strict care include activități experimentale, exerciții fizice zilnice, proceduri de întreținere a modulului și respectarea unui set riguros de protocoale operaționale.

„Contribuția lor va furniza date valoroase pentru calibrarea sistemelor și procedurilor utilizate în misiunile cu echipaj uman de lungă durată, accelerând progresul științific european în domeniul zborurilor spațiale”, a subliniat Autoritatea Națională pentru Cercetare.

Remunerație și condiții de participare

Studiul oferă o remunerație brută de 23.000 de euro, achitată integral la finalizarea programului, precum și acoperirea completă a cheltuielilor pe parcursul celor o sută de zile.

„Participanții vor beneficia de o experiență științifică de prim rang, utilizată direct de ESA în dezvoltarea strategiilor și tehnologiilor aferente explorării spațiale umane”, a adăugat instituția.

Selecția este deschisă persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani, aflate în stare excelentă de sănătate, deținând o diplomă universitară, indiferent de domeniu și demonstrând competențe avansate de comunicare în limba engleză, echivalente nivelului C1.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 12 decembrie 2025, iar înscrierea se realizează exclusiv prin intermediul platformei dedicate.

Numărul de locuri disponibil este extrem de redus, fiind limitat la șase pentru întregul spațiu european.

ANC amintește că România este stat membru ESA din 2011 și că „implicarea în studiul Solis100 constituie o oportunitate remarcabilă pentru specialiștii români de a contribui direct la efortul european de extindere a capabilităților umane în mediul extraterestru”.