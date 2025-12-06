Prima pagină » Social » Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare

Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare

Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare.
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 14:17, Social

Potrivit Poliției Capitalei, autoritățile au fost sesizate în jurul orei 10.35, prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la secțiile de votare nr. 884 – 890, organizate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 130, Sector 5, cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

La fața locului intervin echipaje ale ISU București – Ilfov, inclusiv structuri CBRN, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere și ai Secției 18 Poliție și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor.

Traficul rutier a fost temporar restricționat.

Polițiștii susțin că, vineri, în aceeași zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetățeni.

Verificările făcute sâmbătă au confirmat că mirosul provine tot de la canalizare și nu există niciun pericol pentru populație sau pentru desfășurarea procesului electoral.

Recomandarea video

George Russell, cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi
G4media
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
Gandul
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Libertatea
Medicamentul vechi de peste 100 de ani care ar putea schimba viața persoanelor cu diabet zaharat de tip 1
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor