Vacanța de iarnă 2025–2026: Când începe și pe ce dată revin elevii la școală

Sistemul de învățământ din România se pregătește pentru pauza dedicată sărbătorilor de iarnă. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor beneficia de vacanța de iarnă pentru o perioadă de aproape trei săptămâni, programată să înceapă sâmbătă, 20 decembrie 2025. Această perioadă de repaus, care acoperă Crăciunul și Revelionul, se va încheia marți, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea școlară să fie reluată miercuri, 8 ianuarie.
Sursa foto: PASCAL PAMFIL / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
26 nov. 2025, 13:00, Social

Conform calendarului oficial pentru anul școlar 2025-2026, validat de Ministerul Educației, vacanța de iarnă are o durată fixă de 19 zile. Intervalul se întinde de pe 20 decembrie 2025 până pe 7 ianuarie 2026 și include sărbătorile tradiționale, precum și zilele libere legale din 6 și 7 ianuarie 2026.

Vacanța necesară după al doilea modul de studiu

Perioada este plasată strategic, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de învățare, care se finalizează vineri, 19 decembrie. Pentru elevi, reprezintă o oportunitate de odihnă esențială înaintea perioadei de evaluări, în timp ce pentru profesori oferă un moment de recuperare după o primă parte intensă a anului școlar.

Organizarea Anului Școlar 2025-2026

Anul școlar este structurat pe cinci module de cursuri, alternate cu perioade de repaus pentru a asigura un ritm de învățare constant. Pe lângă vacanța de iarnă, calendarul include:

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în februarie 2026, la decizia fiecărui inspectorat școlar
  • Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Aspecte esențiale pentru părinți și elevi

Este important de reținut că prima zi de școală din 2026 va fi miercuri, 8 ianuarie, scrie RomâniaTV. Sistemul modular a fost conceput pentru a oferi pauze regulate. Se contribuie astfel la prevenirea oboselii și la menținerea unui echilibru între studiu și relaxare. Familiile trebuie să consulte calendarul Inspectoratului Școlar Județean pentru a afla data exactă a vacanței mobile din luna februarie, deoarece aceasta variază la nivel local.

Odată cu stabilirea clară a calendarului, comunitatea școlară își poate organiza din timp activitățile pentru sărbători. Vacanța de iarnă reprezintă un interval de reîncărcare a bateriilor, esențial înainte de reluarea cursurilor pentru următoarele module de studiu.