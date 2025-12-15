A doua notă la purtare trebuie trecută în catalog înainte de începerea vacanței de iarnă. Comportamentul și frecvența la ore contează

Vacanța de Crăciun a elevilor începe sîmbătă, 20 decembrie și durează până miercuri 7 ianuarie, inclusiv. Elevii revin în bănci pe 8 ianuarie 2026.

Până vineri, 19 decembrie, trebuie trecută în catalog a doua notă la purtare a anului școlar în curs, potrivit edupedu.ro, după cum se arată într-un document al Ministerului Educației, modificat la cerea directorilor de școli.

Pentru fiecare modul, fiecare elev trebuie să aibă o notă la purtare, obținută, evident, dintr-o medie a două note.

După cum se specifică în Statutul Elevului 2024, nota la purtare se acordă pe baza comportamentului elevului în timpul școlii și, de asemenea, după respectarea regulamentelor aplicabile în unitatea de învățământ.

Criterii stricte pentru acordarea notei la purtare. Frecvența influențează mult nota la purtare

De asemenea, nota la purtare se acordă în funcție de respectarea normelor de conduită, atitudinea față de cadrele didactice, colegi și personalul școlii, respectarea regulamentului intern al școlii.

Nota la purtare se acordă de către profesorul dirigente sau de învățător, la sfârșitul fiecărui modul școlar.

La sfârșitul anului școlar, nota la purtare se calculează din media aritmetică a notelor obținute pe fiecare modul în parte și se adaugă calculului mediei finale.

Media la purtare e influențată de numărul de absențe nemotivate ale elevului – nu sunt acceptate mai mult de 20de absențe nejustificate.

Alte sancțiuni disciplinare includ mustrarea scrisă, informarea în scris a părților sau alte măsuri prevăzute de regulamentul intern.

Fiecare unitate școlară își poate stabili propriile sancțiuni în regulamentul intern.

Nota la purtare a elevului reflectă comportamentul acestuia în raport cu standardele școlii.