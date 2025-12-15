Prima pagină » Social » A doua notă la purtare trebuie trecută în catalog înainte de începerea vacanței de iarnă. Comportamentul și frecvența la ore contează

A doua notă la purtare trebuie trecută în catalog înainte de începerea vacanței de iarnă. Comportamentul și frecvența la ore contează

Profesorii trebuie să treacă în catalog a doua notă la purtare a anului școlar până vineri, 19 decembrie, înainte de intrarea elevilor în vacanța de Crăciun, care începe pe 20 decembrie și durează până pe 7 ianuarie, potrivit unei clarificări a Ministerului Educației.
A doua notă la purtare trebuie trecută în catalog înainte de începerea vacanței de iarnă. Comportamentul și frecvența la ore contează
Luiza Moldovan
15 dec. 2025, 11:11, Social

Vacanța de Crăciun a elevilor începe sîmbătă, 20 decembrie și durează până miercuri 7 ianuarie, inclusiv. Elevii revin în bănci pe 8 ianuarie 2026.

Până vineri, 19 decembrie, trebuie trecută în catalog a doua notă la purtare a anului școlar în curs, potrivit edupedu.ro, după cum se arată într-un document al Ministerului Educației, modificat la cerea directorilor de școli.

Pentru fiecare modul, fiecare elev trebuie să aibă o notă la purtare, obținută, evident, dintr-o medie a două note.

După cum se specifică în Statutul Elevului 2024, nota la purtare se acordă pe baza comportamentului elevului în timpul școlii și, de asemenea, după respectarea regulamentelor aplicabile în unitatea de învățământ.

Criterii stricte pentru acordarea notei la purtare. Frecvența influențează mult nota la purtare

De asemenea, nota la purtare se acordă în funcție de respectarea normelor de conduită, atitudinea față de cadrele didactice, colegi și personalul școlii, respectarea regulamentului intern al școlii.

Nota la purtare se acordă de către profesorul dirigente sau de învățător, la sfârșitul fiecărui modul școlar.

La sfârșitul anului școlar, nota la purtare se calculează din media aritmetică a notelor obținute pe fiecare modul în parte și se adaugă calculului mediei finale.

Media la purtare e influențată de numărul de absențe nemotivate ale elevului – nu sunt acceptate mai mult de 20de absențe nejustificate.

Alte sancțiuni disciplinare includ mustrarea scrisă, informarea în scris a părților sau alte măsuri prevăzute de regulamentul intern.

Fiecare unitate școlară își poate stabili propriile sancțiuni în regulamentul intern.

Nota la purtare a elevului reflectă comportamentul acestuia în raport cu standardele școlii.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor