Un deputat propune o corecție în legea pensiilor. Despre ce este vorba?

Proiectul de lege are în vedere modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Textul propune o corecție cu impact direct asupra a mii de pensionari, în special femei. Modificarea face referire la recunoașterea concediului pentru creșterea copilului ca stagiu contributiv la pensie, cu toate efectele juridice ale acesteia.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa pornește de la o inechitate legislativă veche, creată de modul diferit în care legea a tratat concediul de creștere a copilului de-a lungul timpului. Astfel, deși după 1 ianuarie 2006 această perioadă este recunoscută ca vechime în muncă, pentru intervalul aprilie 2001 – ianuarie 2006 a existat un tratament diferit, care a dus la o „discriminare istorică”.

Tratament diferit

„Astăzi, legea recunoaște acest drept doar pentru părinții aflați în concediu după 1 ianuarie 2006, în timp ce mamele care au beneficiat de același drept anterior sunt excluse în mod arbitrar”, explică inițiatorul.

„Această clasificare a avut loc fără voința persoanelor afectate și a fost impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contribui”, se arată în documentul depus la Parlament . Consecința este că aceste persoane sunt „penalizate la pensie pentru o decizie legislativă în care nu au avut niciun control”.

Argument social

În argumentarea inițiativei, deputatul atrage atenția și asupra rolului social al maternității: „A nu recunoaște acest efort ca vechime în muncă este o nedreptate dublă: legală și morală”. Copiii „sunt cetățenii și contribuabilii de mâine, iar statul trebuie să valorizeze efortul părinților care aleg să se dedice temporar rolului parental”.

Corecție propusă

Proiectul propune, concret, modificarea articolului 47 din legea pensiilor, astfel încât perioadele de concediu pentru creșterea copilului să fie considerate stagiu contributiv, nu doar stagiu asimilat. În plus, se introduce un nou articol care obligă Casa Națională de Pensii Publice să recalculeze din oficiu pensiile celor afectați, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Recalcularea ar urma să se facă fără contribuții suplimentare și într-un termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Proiectul de lege este inițiat și semnat de un singur deputat. Până în prezent nu a fost susținut sau co-semnat de niciun alt parlamentar. Inițiativa a primit deja aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social, aflându-se în continuare în procedură parlamentară.