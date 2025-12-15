Moarte suspectă la o fermă din Iași – copil de 17 ani, strivit de un tractor operat de un tânăr fără calificare / Fermier: „Asta te freacă pe tine grija?”

O tragedie îngrozitoare s-a petrecut la ofermă din jud. Iași, acolo unde un băiat de 17 ani și-a pierdut viața în condiții suspecte, vineri.

Adolescentul a fost strivit de tractorul manevrat de un coleg de-al său, după cum relatează bzi.

„El a lucrat la Costel Aneculăesei. Din câte știm noi, trebuia să muncească la animale. Când am auzit că lucrează, eu, ca frate, am zis că pentru un copil de 17 ani e cât de cât ok la animale. E ceva mai ușor, unde riscul e minim. Aici, patronii sunt obișnuiți să profite de oamenii mai necăjiți, care n-au carte. Nu au personal, nu au oameni și iau de aici din sat. Dar tu, ca om de 50 și ceva de ani, pui un copil să conducă un tractor? Sau să facă niște lucruri pe un tractor fără să aibă experiență copilul? Nu l-ai pregătit, nu i-ai spus nimic cum să facă, nu i-ai făcut carte de muncă! Unul avea 17 ani, celălalt 23 de ani”, a declarat Gabriel, fratele tânărului decedat, pentru publicația citată.

„În loc să ne bucurăm de sărbători, facem înmormântare”

Copilul provine dintr-o familie săracă, iar moartea suspectă a băiatului a lovit în plin.

Fratele său muncește în Italia. S-a întors în țară la vestea morții tânărului. Un văr de-al acestuia muncește, de asemenea, în Italia.

El le-a povestit reporterilor bzi că avea de gând să-l cheme în Italia la muncă și pe copilul mort vineri, atunci când acesta împlinea 18 ani.

„Nu poți să pui un copil de 17 ani să se urce pe o mașină care macină fân, să-l dea la animale, și îl pui să se suie pe scară, iar celălalt, care conducea tractorul, l-ai pus pe tractor; a scăpat mașina de sub control, el stând pe scară (n.r. – băiatul de 17 ani care a decedat). Din câte am înțeles, l-a izbit cu capul de grindă, de ciment, și tractorul l-a strivit.

Copilul celălalt, de 23 de ani, nu putem să-l facem vinovat pentru că patronul, un dement, l-a pus pe un tractor să muncească, neavând nicio pregătire, nici carnet, nimic. Verișorul meu lucra acolo din vară, de câteva luni. El voia să vină la noi, în Italia, să lucreze cu noi.

Nu au situația financiară atât de bună încât să-i permită să-și continue studiile și am vrut să-l iau la mine. Eu sunt acolo de 20 de ani, am firmă; fratele lui lucrează cu mine.

Acum câteva zile am vorbit cu el și i-am zis că vine la noi când face 18 ani, în aprilie. Eu voiam să-l pregătesc pe instalații. Când am auzit că lucrează pe tractor, ne-am gândit că e ceva ciudat și că trebuie să-l luăm cu noi”, a spus Andrei, vărul lui Constantin Gheorghiță Tudorache, pentru bzi, adăugând că fermierul angajator „se laudă” că „are procurori”.

„El, cu banii, cumpără tot”

„Aici, la țară, zici că e țara nimănui. Fermierul se laudă că are procurori; poliția nu-i face nimic, că doar e la țară. Nici să nu-l vedem! Au mai fost și alți morți, s-au mai scris pe grupurile de Facebook toate astea. Au mai fost vreo 8 omucideri.

El găsește oameni din ăștia care nu au nici carte, nici parte, și crede că face totul cu banii. A mai fost un copil, acum câțiva ani, tot de aici din sat, cu părinții săraci, analfabeți, și l-au pus să facă ceva la grâu și a murit intoxicat cu grâu. Avea undeva la 20 de ani.

Nu a pățit nimeni nimic, nu i-a făcut nimeni nimic patronului. Are bani, pentru că toate câmpurile de aici sunt luate în arendă.

El, cu banii, cumpără tot. Are un procuror care îi rezolvă toate problemele.

Noi avem întâlnire cu avocatul, mergem la procuratură, pentru că sunt și niște lucruri suspecte.

Ei au spus că au camere de supraveghere și s-a văzut tot ce s-a întâmplat. Eu am văzut în video o pată de sânge undeva. El, în altă zonă, la distanță, acoperit cu cartoane.

Cred că a fost mutat. Nu știm la ce oră a murit, nu ne-a spus nimeni. Abia i-au adus corpul. Facem înmormântarea marți. Cu banii scapi de orice, și de crimă! Noi nu vrem să fie tras la răspundere băiatul de 23 de ani, pentru că nu e vina lui. Putea fi în locul lui Georgică (băiatul de 17 ani, decedat). În loc să ne bucurăm de sărbători, facem înmormântare”, a mai declarat acesta.

De cealaltă parte, contactat de publicația citată, fermierul a răspuns pe un ton iritat:

„De ce trebuie să spun ce s-a întâmplat? N-aveți decât, dați articole! Căutați și dați niște articole de care avem nevoie: de a proteja acest tineret, de a respecta munca, de a califica oamenii în domenii. Căutați numai așa, să vedeți de ce! Dar, până acum, ați căutat să vedeți familia, calificarea, vârsta, legile statului, care-s destul de proaste.

Astea de ce nu le căutați? Că aducem oameni din Nepal, domnule! Asta te freacă grija pe tine, că nu avea carte de muncă? Sau că avea 17 ani? Voia să trăiască, să muncească! Dacă nu avea contract de muncă, chiar te freacă grija pe tine?

Câți, la nivel de țară, nu sunt care n-au contracte de muncă? Lasă, fii sănătoasă, să nu te mai frece grija. Vezi-ți de capul și de familia ta”, a comentat Anăculăesei pe un on iritat, pentru publicația citată.

Accidentul de muncă nu a fost declarat la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Iași, relatează bzi.