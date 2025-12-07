Prima pagină » Politic » Dosar penal la Iași: O persoană a votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună

Dosar penal la Iași: O persoană a votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună

Autoritățile din Iași au deschis un dosar penal după ce o persoană ar fi votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună. În județul Iași au loc alegeri în comuna Vânători.
Dosar penal la Iași: O persoană a votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună
Foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 15:18, Politic

Autoritățile au anunțat că au fost înregistrate în județul Iași două sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul electoral, dintre care una nu s-a confirmat, iar într-un caz a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări.

O persoană ar fi votat pe listele suplimentare ale secției de votare, deși aceasta are domiciliul, în actele de identitate, în altă comună. S-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot.

„Reamintim că dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, cu condiția ca reședința să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului și să fie valabilă la data scrutinului. Cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de 6 luni înainte de ziua votului nu pot vota în localitatea unde au reședința, pot vota în localitatea unde au domiciliul dacă acolo se organizează, desigur, alegeri”, transmit autoritățile.

În comuna Voluntari din județul Iași se fac alegeri locale parțiale după ce fostul primar al comunei a murit.

Recomandarea video

VIDEO Anamaria Gavrilă (POT), încă o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor
G4media
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor