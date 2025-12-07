Prima pagină » Politic » Ciucu, acuză „unele partide” de manipulare: „În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse!”

Ciucu, acuză „unele partide” de manipulare: „În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse!”

Ciprian Ciucu, unul dintre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică, acuză de manipulare unele partide, din cauza rezultatelor sondajelor trimise.
Ciucu, acuză „unele partide” de manipulare:
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 15:56, Politic

Candidatul susține acuză de manipulare unele partide, care trimit cifre pe surse”.

Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață”, a scris duminică Ciucu pe Facebook.

El lansează un îndemn pentru bucureșteni: Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniți la vot, votați pozitiv și rațional”.

Aproximativ 1,8 milioane de alegători cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru alegerea Primarului Capitalei. Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei s-au retras și și-au anunțat susținerea pentru alți competitori.

