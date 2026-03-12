Soluțiile ministrului Agriculturii pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru

Ministrul Agriculturii susține că „există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”. Florin Barbu a propus Ministerului de Finanțe aplicarea unui mecanism.

„Propun Ministerului de Finanțe un mecanism simplu, dar extrem de util, care să ia de pe umerii fermierilor și producătorilor români din presiunea prețului la inputuri. Pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională, putem oferi fermierilor posibilitatea să achiziționeze direct de la pompă motorină fără acciză și fără TVA, în limita a 78 de litri/ha, potrivit reglementărilor legale”, a explicat ministrul Agriculturii.

Barbu mai consideră că mecanismul nu va avea impact asupra bugetului și că fermierii nu se vor confrunta cu birocrație.

„Nu doar că impactul pentru bugetul de stat este zero, dar fermierii vor fi scutiți și de birocrația depunerii documentelor pe baza cărora li se rambursează acciza la motorină și taxa pe valoare adăugată. Am spus-o și o repet: rolul nostru este să sprijinim fermierii și producătorii români să continue să producă alimente, mai ales în perioadele în care afacerile le sunt afectate de factori externi”, a precizat Florin Barbu.