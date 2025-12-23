Bani pentru fermieri: statul rambursează peste 263 milioane lei pentru motorina utilizată în agricultură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, anunța MADR.

Plata se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 și ale OMADR nr. 269/2025, cu modificările și completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activitățile agricole eligibile.

De acest sprijin beneficiază 15.517 fermieri, valoarea ajutorului de stat fiind de 2,213 lei/litru, acordată sub formă de rambursare.

Cantitățile de motorină și valoarea totală a sprijinului au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 409/18.12.2025. Cantitatea maximă anuală de motorină care poate fi decontată este de 410 milioane litri, conform cadrului legal în vigoare.

Ajutorul de stat pentru motorină reprezintă o măsură importantă de sprijin pentru fermieri, contribuind la reducerea costurilor de producție și la menținerea activităților agricole, într-un context economic dificil.

„Prin acest sprijin pentru motorina utilizată în agricultură, Ministerul Agriculturii asigură fermierilor resursele financiare necesare pentru continuarea lucrărilor din teren. Prin APIA, virăm aceste sume direct în conturile beneficiarilor, astfel încât agricultura românească să aibă stabilitate și predictibilitate.” a afirmat Florin-Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă să susțină fermierii români prin măsuri concrete și plăți efectuate la timp, pentru buna desfășurare a activităților agricole.