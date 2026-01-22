Prima pagină » Economic » Pomicultorii afectați de seceta de anul trecut vor primi câte 10.000 de lei pentru fiecare hectar

Pomicultorii ale căror producții au fost afectate de seceta din 2025 vor primi câte un ajutor de peste 10.000 de lei pe fiecare hectar, potrivit unui proiect lansat în dezbatere de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Cosmin Pirv
22 ian. 2026

MADR a lansat în transparență decizională un proiect de act normativ prin care pomicultorilor ale căror recolte au fost afectate de înghețul din perioada aprilie-mai 2025 li se va acorda un ajutor financiar.

Valoarea sprijinului va fi de cel mult 10.180,6 lei/ha, echivalentul a 2.000 euro/ha.

Pot beneficia producătorii agricoli (PF, PFA, II, IF, SRL, cooperative, stațiuni de cercetare) care dețin plantații pomicole pe rod și ale căror culturi au fost afectate între 30% și 100%, lucru atestat prin documente oficiale de calamitate.

Cererile urmează să se depună la centrele județene sau locale ale APIA, iar plățile vor fi făcute până în 30 aprilie 2026.

Bugetul total alocat României pentru această măsură este de 11,5 milioane euro. Sprijinul vizează aproximativ 8.800 de hectare de livezi la nivel național.

