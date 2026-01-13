Bolojan: Acordul UE–Mercosur poate funcționa ca un „aspirator” pentru economie. Premierul recunoaște riscurile pentru agricultură

Potrivit premierului, România nu poate fi analizată în afara evoluției economiei europene, întrucât „este integrată în lanțurile valorice ale Uniunii Europene”. El a declarat marți, la TVR, că susținerea acordului UE–Mercosur a fost rezultatul unei decizii strategice, luate în interesul general al economiei, nu al unui singur sector.

Bolojan: Economia UE, „locomotivă” pentru România

„Depindem de piețele europene. Dacă Uniunea Europeană merge bine, merge bine și economia noastră, pentru că suntem integrați în lanțurile valorice europene”, a afirmat Bolojan, adăugând că economia UE funcționează ca o „locomotivă” pentru România.

Prim-ministrul a explicat că acordul urmărește extinderea piețelor pentru produsele europene, prin accesul la o zonă cu aproximativ 260 de milioane de consumatori din statele Mercosur. „O piață mare îți permite să vinzi mai mult, să fii mai competitiv și să crești”, a spus el.

Industria auto – principalul câștigător, spune premierul

Bolojan susține că principalele beneficii pentru România sunt legate de industria auto și de producția industrială, unde companiile românești sunt integrate direct sau indirect. „Sute de mii de oameni lucrează în România în companii care exportă componente pentru marii producători europeni. Acest acord poate funcționa ca un aspirator pentru economia românească”, a declarat premierul.

Bolojan: punct sensibil pentru fermieri

În același timp, acesta a recunoscut că există riscuri în zona agricolă, motiv pentru care mai multe state membre, inclusiv România, au avut rezerve. „Țările din Mercosur au ferme industriale mari și costuri mai mici, în special la carne și cereale. Acesta a fost principalul punct sensibil”, a explicat el.

Premierul a precizat că, în urma negocierilor, au fost introduse măsuri de protecție pentru fermierii europeni, inclusiv limitarea importurilor și posibilitatea reintroducerii taxelor dacă sunt depășite anumite praguri. De asemenea, Uniunea Europeană a alocat fonduri suplimentare pentru agricultură, din care României îi revin peste 3 miliarde de euro.

Acordul, asumat de Guvern și Președinte

Referitor la criticile din interiorul coaliției, Bolojan a spus că decizia a fost asumată la nivel guvernamental și coordonată cu Președinția. „A fost un acord între guvern și președinte în așa fel încât să avem o poziție convergentă. Nu luăm decizii doar din perspectiva unui singur domeniu. Trebuie să privim tabloul de ansamblu”, a subliniat el.

Invocând riscurile pentru fermierii români, Ministerul Agriculturii s-a opus acordului, însă poziția finală a Guvernului a fost una de susținere.

Decizie luată între sărbători

Premierul a adăugat că discuțiile au avut loc într-o perioadă complicată, între sărbători, și a sugerat că un dialog mai amplu ar fi fost util. „Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toți erau într-adevăr preocupați de aceste subiecte, cred că era mai bine. Dar, când discuți între sărbători, vă dați seama, cu cât s-ar fi discutat mai mult, cu atât ar fi fost mai bine”, a spus Bolojan.