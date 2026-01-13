Prima pagină » Politic » Bolojan: Acordul UE–Mercosur poate funcționa ca un „aspirator” pentru economie. Premierul recunoaște riscurile pentru agricultură

Bolojan: Acordul UE–Mercosur poate funcționa ca un „aspirator” pentru economie. Premierul recunoaște riscurile pentru agricultură

Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a susținut acordul UE–Mercosur, în ciuda tensiunilor din coaliție și a îngrijorărilor fermierilor.
Își permite România un avion pentru președinte? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Își permite România un avion pentru președinte? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Bolojan speră că decizia CCR va fi favorabilă Guvernului. Ce spune de pensiile militarilor?
Bolojan speră că decizia CCR va fi favorabilă Guvernului. Ce spune de pensiile militarilor?
Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO
Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO
Ilie Bolojan: Reducerile de cheltuieli vor fi decise după audit
Ilie Bolojan: Reducerile de cheltuieli vor fi decise după audit
Bolojan: Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem cheltuielile
Bolojan: Anul acesta nu mai trebuie să creștem impozite și taxe, dacă ne reducem cheltuielile
Maria Miron
13 ian. 2026, 22:56, Politic

Potrivit premierului, România nu poate fi analizată în afara evoluției economiei europene, întrucât „este integrată în lanțurile valorice ale Uniunii Europene”. El a declarat marți, la TVR, că susținerea acordului UE–Mercosur a fost rezultatul unei decizii strategice, luate în interesul general al economiei, nu al unui singur sector.

Bolojan: Economia UE, „locomotivă” pentru România

„Depindem de piețele europene. Dacă Uniunea Europeană merge bine, merge bine și economia noastră, pentru că suntem integrați în lanțurile valorice europene”, a afirmat Bolojan, adăugând că economia UE funcționează ca o „locomotivă” pentru România.

Prim-ministrul a explicat că acordul urmărește extinderea piețelor pentru produsele europene, prin accesul la o zonă cu aproximativ 260 de milioane de consumatori din statele Mercosur. „O piață mare îți permite să vinzi mai mult, să fii mai competitiv și să crești”, a spus el.

Industria auto – principalul câștigător, spune premierul

Bolojan susține că principalele beneficii pentru România sunt legate de industria auto și de producția industrială, unde companiile românești sunt integrate direct sau indirect. „Sute de mii de oameni lucrează în România în companii care exportă componente pentru marii producători europeni. Acest acord poate funcționa ca un aspirator pentru economia românească”, a declarat premierul.

Bolojan: punct sensibil pentru fermieri

În același timp, acesta a recunoscut că există riscuri în zona agricolă, motiv pentru care mai multe state membre, inclusiv România, au avut rezerve. „Țările din Mercosur au ferme industriale mari și costuri mai mici, în special la carne și cereale. Acesta a fost principalul punct sensibil”, a explicat el.

Premierul a precizat că, în urma negocierilor, au fost introduse măsuri de protecție pentru fermierii europeni, inclusiv limitarea importurilor și posibilitatea reintroducerii taxelor dacă sunt depășite anumite praguri. De asemenea, Uniunea Europeană a alocat fonduri suplimentare pentru agricultură, din care României îi revin peste 3 miliarde de euro.

Acordul, asumat de Guvern și Președinte

Referitor la criticile din interiorul coaliției, Bolojan a spus că decizia a fost asumată la nivel guvernamental și coordonată cu Președinția. „A fost un acord între guvern și președinte în așa fel încât să avem o poziție convergentă. Nu luăm decizii doar din perspectiva unui singur domeniu. Trebuie să privim tabloul de ansamblu”, a subliniat el.

Invocând riscurile pentru fermierii români, Ministerul Agriculturii s-a opus acordului, însă poziția finală a Guvernului a fost una de susținere.

Decizie luată între sărbători

Premierul a adăugat că discuțiile au avut loc într-o perioadă complicată, între sărbători, și a sugerat că un dialog mai amplu ar fi fost util. „Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toți erau într-adevăr preocupați de aceste subiecte, cred că era mai bine. Dar, când discuți între sărbători, vă dați seama, cu cât s-ar fi discutat mai mult, cu atât ar fi fost mai bine”, a spus Bolojan.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
Libertatea
Alimente care îți „sufocă” organele. Cum se modifică inima, creierul sau oasele când mănânci chips-uri sau supă la plic
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor