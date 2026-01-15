Prima pagină » Economic » Ministerul Agriculturii: Peste 527 milioane euro, autorizate la plată pentru fermierii români

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăți regulare aferente anului de cerere 2025, pentru 777.670 de fermieri.
Sursa foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Mădălina Dinu
15 ian. 2026, 17:10, Economic

Din această sumă, până în prezent, au fost efectiv virate în conturile beneficiarilor peste 500 milioane euro, pentru un număr de 666.058 de fermieri, anunță MADR.

„Plata la timp a subvențiilor este o prioritate pentru noi și o garanție de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiții și pentru menținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu.

Procesul de autorizare și efectuare a plăților continuă, conform calendarului stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toți fermierii eligibili.

 

