Ministerul Agriculturii: Peste 527 milioane euro, autorizate la plată pentru fermierii români

Din această sumă, până în prezent, au fost efectiv virate în conturile beneficiarilor peste 500 milioane euro, pentru un număr de 666.058 de fermieri, anunță MADR.

„Plata la timp a subvențiilor este o prioritate pentru noi și o garanție de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiții și pentru menținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu.

Procesul de autorizare și efectuare a plăților continuă, conform calendarului stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toți fermierii eligibili.