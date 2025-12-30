Prima pagină » Politic » Reorganizare la Ministerul Agriculturii. Cheltuieli salariale reduse cu 10% și proceduri simplificate pentru fermieri

Reorganizare la Ministerul Agriculturii. Cheltuieli salariale reduse cu 10% și proceduri simplificate pentru fermieri

Guvernul României a adoptat, în ședința desfășurată marți, ordonanța de urgență care vizează reorganizarea de amploare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), precum și a tuturor structurilor aflate în subordinea acestuia.
Reorganizare la Ministerul Agriculturii. Cheltuieli salariale reduse cu 10% și proceduri simplificate pentru fermieri
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
30 dec. 2025, 20:24, Politic

Procesul a început prin aprobarea actului normativ care stabilește reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73 de entități, scăzând de la un total de 166 la 93 de unități, măsură menită să asigure o coordonare centralizată și mai eficientă.

Simultan, Executivul a decis desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, acțiune care urmărește diminuarea nivelurilor ierarhice și eliminarea blocajelor din circuitul decizional.

După implementarea acestor reduceri de personal și de structuri, reorganizarea va intra în faza de optimizare a serviciilor publice.

Conducerea Guvernului subliniază că măsura nu reprezintă doar un exercițiu administrativ intern, ci este orientată direct către fermieri, prin eliminarea suprapunerilor instituționale și a procedurilor excesive.

Rezultatul imediat urmărit este scurtarea termenelor de soluționare a dosarelor și simplificarea traseului documentelor între beneficiari și stat.

În etapa următoare, această reformă va genera un impact financiar direct, estimându-se că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10% la nivelul structurilor reorganizate.

Reprezentanții Executivului au precizat că Ministerul Agriculturii își va menține rolul prioritar de instituție de plăți, amintind că, în prezent, cheltuielile de personal reprezintă doar 6,8% din bugetul total, grosul fondurilor fiind direcționat către investiții și sprijin pentru industria alimentară.

În finalul procesului de restructurare, noua arhitectură administrativă va permite o abordare unitară a politicilor agricole la nivel național.

Obiectivul final asumat prin decizia de astăzi este transformarea MADR într-o structură mai suplă, cu mai puțină birocrație și cu o capacitate de intervenție rapidă în sprijinul producătorilor agricoli.

