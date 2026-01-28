Legumicultorii cer majorarea ajutoarelor pentru solarii. Costurile pot crește cu până la 70%

Producătorii cer ca sprijinul să fie majorat de la 1,5 euro la 2,5 euro pe metrul pătrat pentru culturile în spații protejate. Programul reprezintă un ajutor de stat destinat micilor producători, pentru legumele cultivate în solarii și sere.

Cererea a fost comunicată public marți seara de Uniunea Salvăm Țăranul Român, care avertizează că mulți legumicultori riscă să renunțe la producție dacă sprijinul nu este ajustat noilor realități economice.

„Vă solicităm sprijinul pentru obținerea unei majorări de 1 euro/mp pentru cultivatorii de legume în spații protejate, astfel încât valoarea totală a sprijinului să ajungă la 2,5 euro/mp”, i-au cerut fermierii ministrului Agriculturii, Florin Barbu, subliniind că majorarea este „imperios necesară”.

Costuri tot mai mari pentru fermieri

„În acest an, legumicultorii prevăd costuri de producție și cheltuieli suplimentare față de anul 2025 cu procente minime cuprinse între 35% și 45% și maxime de 60%–70%”, spun reprezentanții fermierilor.

Aceștia iau în calcul prețul energiei electrice, care ar urma „să crească cu cel puțin 70% începând din luna iunie”, precum și impozitele pe terenuri agricole, clădiri și utilaje, majorate deja „cu procente cuprinse între 70% și 300%”. În același timp, s-au scumpit și materialele necesare producției, precum semințele, îngrășămintele și tratamentele.

Acordul Mercosur, printre noile amenințări

Alte costuri suplimentare ar urma să apară în perioada următoare. Printre acestea se numără introducerea unei taxe pe carbon pentru îngrășămintele chimice, care ar putea adăuga costuri de 200–500 de euro pe tonă, majorarea tarifelor RCA pentru mașini și utilaje agricole, precum și plata unei contribuții anuale obligatorii de cel puțin 2.600 de lei pentru asigurările de sănătate. Producătorii vorbesc și despre impactul acordului UE–Mercosur și al viitoarei Politici Agricole Comune, care ar putea afecta competitivitatea fermelor mici.

Criză de muncitori în agricultură

Legumicultorii reclamă și lipsa accentuată a forței de muncă. Chiar și la sume mai mari, găsesc tot mai greu oameni dispuși să lucreze în agricultură. Plata zilierilor a crescut de la 100–120 de lei pe zi în 2024 la 170–250 de lei pe zi în perioada 2025–2026. La aceste probleme se adaugă și scumpirea combustibilului solid, cu până la 45%, folosit în activitatea din ferme.

Sprijinul ar putea crește cu aproape două treimi

„Pentru a evita falimentarea fermelor și depopularea satelor românești, avem nevoie ca solicitările noastre să fie susținute la nivel guvernamental”, spun reprezentanții Uniunii Salvăm Țăranul Român. Organizația avertizează că, în lipsa acestui sprijin, există riscul abandonării fermelor și al plecării tinerilor din mediul rural.

În prezent, programul Tomata acordă un ajutor de minimis de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de solar sau seră. Dacă sprijinul ar fi majorat, fermierii ar putea primi 2.500 de euro pentru aceeași suprafață.