Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul strugurilor de masă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent programului Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă (componenta struguri de masă), din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Ghidul solicitantului a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru PNDR/PS împreună cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar documentul este publicat pe site-ul AFIR.

Proiectul vizează sprijinirea investițiilor care contribuie la modernizarea fermelor, creșterea competitivității sectorului strugurilor de masă și o mai bună adaptare a producției la cerințele pieței. Valoarea maximă a finanțării este de 1.000.000 euro/proiect, respectiv 300.000 euro/proiect în cazul achizițiilor simple de utilaje, cu o intensitate a sprijinului nerambursabil de până la 65%.

Beneficiarii eligibili sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice), cooperativele agricole, societățile cooperative, precum și grupurile și organizațiile de producători recunoscute.

„Prin intervenția DR-17 ne propunem să oferim fermierilor din sectorul strugurilor de masă un sprijin concret pentru investiții care aduc valoare adăugată în fermă. Este un demers prin care încurajăm producția modernă, adaptată cerințelor actuale, și consolidăm un sector cu potențial important pentru agricultura românească”, a declarat ministrul Florin Barbu.