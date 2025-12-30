Atenție, agricultori! Fonduri europene disponibile din ianuarie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), va lansa o nouă sesiune de finanțare pentru investiții în sectorul legume și cartofi, din fonduri europene. Cererile de finanțare pot fi depuse între 19 ianuarie și 20 martie 2026, în cadrul intervenției DR-16 din Planul Strategic PAC 2023–2027.

Cum se împart fondurile

Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 151,38 milioane de euro, fondurile fiind distribuite distinct pentru sectorul legume, pentru cultura cartofului și pentru sectorul asociativ din domeniul legumelor.

Potrivit regulilor stabilite de AFIR, în situația în care fondurile alocate unuia dintre aceste sectoare nu sunt contractate integral, sumele rămase pot fi realocate către celelalte sectoare unde cererea este mai mare.

Cine poate aplica și ce investiții sunt eligibile

Intervenția DR-16 se adresează fermierilor constituiți juridic, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, precum și cooperativelor agricole, societăților cooperative, grupurilor și organizațiilor de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să aibă o exploatație agricolă de minimum 12.000 euro producție standard. De asemenea, acesta trebuie să demonstreze că investiția este fezabilă și poate fi cofinanțată.

Finanțarea poate fi utilizată pentru dezvoltarea sau modernizarea fermelor de legume și cartofi. Sunt eligibile investițiile în construirea de sere și solarii, precum și achiziția de utilaje și echipamente agricole. De asemenea, pot fi realizate capacități de condiționare, depozitare sau procesare, ca parte secundară a proiectului.

Sunt acceptate și investiții în sisteme de irigații la nivel de fermă și în facilități de stocare a apei. Totodată, pot fi finanțate echipamente pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice extreme, precum și soluții de digitalizare și agricultură de precizie.

Până la 2 milioane de euro pe proiect

Valoarea sprijinului nerambursabil poate ajunge până la 2 milioane de euro pe proiect. Pentru proiectele care vizează exclusiv achiziția de utilaje și echipamente agricole se aplică însă plafoane mai reduse, stabilite în funcție de tipul utilajelor și de categoria beneficiarului. Finanțarea nerambursabilă poate acoperi până la 65% din valoarea eligibilă a proiectului. Restul sumei urmează să fie asigurată de beneficiar.

Criterii de selecție

Selecția proiectelor se realizează pe baza unui sistem de punctaj, cu praguri de calitate stabilite pe etape lunare. În prima etapă a sesiunii, desfășurată între 19 ianuarie și 18 februarie 2026, sunt aplicate praguri de punctaj mai ridicate. Acestea scad în a doua etapă, până la închiderea sesiunii, pentru a permite accesul unui număr mai mare de proiecte. Pragul minim de selecție este de 40 de puncte pentru sectorul legume și de 30 de puncte pentru sectorul cartofului.

Solicitanții trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului DR-16, inclusiv cele referitoare la documentele de mediu, sanitar-veterinare și de sănătate publică. De asemenea, un beneficiar poate depune un singur proiect DR-16 în cadrul unei sesiuni.

Ghidul solicitantului, anunțul oficial de lansare și toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt disponibile pe site-ul AFIR.