Florin Barbu vrea să reglementeze legile în sectorul cărnii de porc / Carnea „decongelată” nu va mai fi etichetată drept „proaspătă”

Carnea e porc congelată, care ajunge în România din Uniunea Europeană nu va mai putea fi vândută drept carne proaspătă – este promisiunea făcută de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la întâlnirea de miercuri cu crescătorii de porci, de la Ministerul Agriculturii.

Acesta i-a anunțat pe producători că vrea să modifice legislația, astfel încât carnea de porc congelată de import să nu mai fie vândută drept carne proaspătă.

Carnea „decongelată” nu va mai trece drept „proaspătă”

Florin Barbu a precizat că a luat decizia de a modifica Ordinul 183 și Ordinul 494 din 2002, împreună cu reprezentanți ANSVSA și ANPC, astfel încât carnea de porc scoasă la vânzare în magazinele de retail să fie inscripționată drept „decongelată”, iar carnea proaspătă, ieșită din abator să aibă 48 de ore și un termen de valabilitate de șase zile.

Acesta a mai precizat că știe că sunt foarte multe probleme în sectorul cărnii de porc, lucru despre care a vorbit și în Consiliul AgriFish din Comisia Europeană.

Barbu vrea să reglementeze cu Bolojan legislația în sectorul cărnii de porc

Carnea de porc produsă de fermierii români are un preț foarte mic, iar pierderile înregistrate în fermele românești sunt de 30%, lucru despre care ministrul știe.

„Nu voi accepta niciodată ca în România să vedem un preţ la carnea de porc în magazinele de retail de 17,18, 20 de lei pe kilogram, iar porcul în viu să plece de la poarta fermei cu 4,8 lei pe kilogram.

Este fără precedent ca un purcel care are un cost de producţie de aproape 80 euro, băgat într-o fermă de gras, ţinut trei luni cu cheltuieli pentru îngrăşare, să ajungă la 110 kg şi să fie vândut cu 85 euro”, a spus acesta la întâlnirea cu crescătorii de porci.

“Trebuie să vedem preţul de la poarta fermei şi preţul magazinului de retail din România. Sunt diferenţe foarte mari pentru că poate exista pe acest lanţ o practică neloială între producătorul de carne, abator şi magazinul de retail”, a mai spus ministrul, care a insistat pe ideea că va face demersuri pe lângă premierul Bolojan să reglementeze piața cărnii de porc din România.