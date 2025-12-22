Cât costă carnea de porc în 2025. Prețurile din marile lanțuri de magazine și de la producători

Iată o listă a prețurilor cărnii de porc în marile lanțuri de retail și prețurile de la producători, dar și o privire asupra evoluției față de 2024 și 2023.
Lidl rămâne unul dintre retailerii cu cele mai accesibile prețuri pentru carnea de porc:
Pulpă fără os: aproximativ 16,9 lei/kg
Spată fără os: aproximativ 19,9 lei/kg
Cotlet fără os: aproximativ 25,9 lei/kg
Kaufland mizează pe oferte competitive, mai ales la bucățile cu os:
Spată fără os: aproximativ 16,99 lei/kg
Ceafă de porc: aproximativ 21,9 lei/kg
Cotlet cu os: aproximativ 19,99 lei/kg
Carrefour afișează unele dintre cele mai mici prețuri la anumite sortimente:
Pulpă sau spată pentru gătit: aproximativ 15,9 lei/kg
Rasol de porc: aproximativ 12,2 lei/kg
Auchan are prețuri medii spre ridicate la bucățile premium:
Carne tocată: aproximativ 16,99 lei/kg
Pulpă fără os: aproximativ 23,49 lei/kg
Ceafă fără os: aproximativ 29,99 lei/kg
Mușchiuleț de porc: peste 42 lei/kg
Selgros este, în general, mai scump la carnea proaspătă:
Pulpă: aproximativ 23,19 lei/kg
Cotlet fără os: aproximativ 25,95 lei/kg
Ceafă dezosată: aproximativ 31,95 lei/kg
Mușchiuleț: aproximativ 39,75 lei/kg
În piețe sau direct de la crescători, prețurile sunt mai ridicate decât multe oferte din supermarketuri:
Porc în viu: 15–18 lei/kg
Carcasă de porc: aproximativ 25 lei/kg
Pulpă: aproximativ 30 lei/kg
Cotlet: aproximativ 35 lei/kg
Ceafă: aproximativ 40 lei/kg
Carne pentru tocat: aproximativ 25 lei/kg
Prețurile mai mari sunt explicate de costurile de producție și de faptul că vorbim, de regulă, despre carne locală, vândută în cantități mici.
Deși unii fermieri spun că prețul la poarta fermei a scăzut față de 2024, consumatorii nu resimt o ieftinire clară în magazine. Cu toate acestea, prețurile au început deja să scadă în prezent, un fenomen care se întâmplă deseori cu câteva zile înainte de Crăciun. Unii producători au început să vândă porcii în viu cu prețuri care alternează de la 14 și chiar până la 11 lei pe kilogram.